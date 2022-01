USA mají 1,5 milionu nakažených za den, Polsko překonalo hranici 100.000 mrtvých

Washington/Varšava - Spojené státy zaznamenaly v pondělí rekordní přírůstek 1,48 milionu nových případů nákazy koronavirem. Vyplývá to ze statistik vedených Univerzitou Johnse Hopkinse (JHU). Agentura Reuters uvádí nárůst o 1,35 milionu nakažených. V obou případech jde o dosud nejvyšší denní přírůstek na světě. Podle JHU v zemi sedmidenní průměr denního počtu infekcí přesáhl hranici 750.000 a je tak na třikrát vyšší úrovni než na vrcholu dosud nejhorší vlny, jež kulminovala loni v lednu. V USA je nyní podle ministerstva zdravotnictví rovněž dosud největší počet lidí nakažených koronavirem v nemocnicích. Polsko překonalo hranici 100.000 mrtvých v souvislosti s covidem-19, řekl v televizi TVN 24 ministr zdravotnictví Adam Niedzielski.

Předchozí maximum činilo podle Reuters 1,03 milionu nových případů, JHU uvádí 1,17 milionu, a pocházelo z pondělí 3. ledna. Na pondělky obecně připadají vysoká čísla i proto, že řada amerických států nehlásí nová čísla během víkendu.

Podle JHU se v každém z posledních sedmi dní prokázal koronavirus v průměru u 754.244 obyvatel USA. Na vrcholu dosud nejhorší vlny země měla sedmidenní průměr necelých 252.000 případů na den. Počty případů tehdy začaly nicméně poměrně prudce klesat. Podle amerických médií se zatím nezdá, že by se nynější vlna způsobená variantou omikron chystala výrazněji polevit.

Americké ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v nemocnicích je nyní 142.388 lidí nakažených koronavirem, čímž byl těsně překonán dosavadní vrchol počtu hospitalizací ze 14. ledna loňského roku. Sedmidenní průměr počtu lidí v nemocnicích je přes 132.000, o 83 procent více než před dvěma týdny, píše list The New York Times (NYT).

NYT však zároveň upozorňuje, že do počtu hospitalizací s koronavirem jsou započítáváni i pacienti, kteří přišli do nemocnice kvůli jiným zdravotním problémům, ale při příjmu se u nich prokázala nákaza. V současné chvíli nejsou souhrnná data ohledně toho, kolik takových lidí je, vzhledem k divokému šíření omikronu to však zřejmě nebude zanedbatelné množství.

Obrovské počty nakažených dopadají i na zdravotnický personál. Se zásadním nedostatkem pracovníků se podle ministerstva zdravotnictví nyní potýká asi čtvrtina nemocnic v USA. Některé státy, jako například Oregon, povolaly na pomoc národní gardu. V Illinois, Massachusetts a dalších zase pozastavují plánované operace.

Odborníci podle listu The Washington Post varují, že se bude tlak na nemocnice ještě zvyšovat. Podle jejich modelů by počty hospitalizovaných mohly dosáhnout až 275.000 či dokonce 300.000 lidí, a to už na přelomu února.

Někteří experti nicméně doufají, že by nynější vlna mohla rychle vyvrcholit a počty infekcí pak klesat podobnou rychlostí, jakou rostly. Například ve městě New York v posledních dnech již klesá sedmidenní incidence, což by mohlo být znamením, že vlna brzy ustoupí.

Rozmach omikronu zasáhl v podstatě všechny státy USA, mezi nejvíce postižené patří severovýchod země, zejména státy New York, New Jersey a Rhode Island. Nejméně 40 z 50 amerických států nyní registruje dosud nejvyšší počty nakažených od začátku pandemie, nebo se těmto rekordům blíží.

Velký počet nákaz poznamenal i provoz škol, kde chybí učitelé i například řidiči autobusů, kteří každý den svážejí žáky na výuku. V Chicagu jsou školy zavřené již čtyři dny kvůli neshodě mezi vedením města a učiteli ohledně toho, jaká ochranná opatření za současné situace přijmout. Ve městě New York pak nejezdí tři linky metra kvůli velkému počtu nemocných strojvedoucích.

Průměrný počet zemřelých se v USA, které mají zhruba 330 milionů obyvatel, nyní pohybuje kolem 1700 za den, na přelomu roku přitom činil 1250. Nárůst by však podle expertů mohl do určité míry souviset s výpadky v nahlašování dat v období svátků, a není proto zcela vypovídající.

Polsko překonalo hranici 100.000 mrtvých v souvislosti s covidem-19, řekl dnes ministr zdravotnictví Adam Niedzielski ve vysílání televizní stanice TVN 24. Šéf resortu zároveň informoval o 11.400 nově potvrzených případech koronaviru za den a 493 zemřelých za 24 hodin. V zemi žije přibližně 38 milionů obyvatel.

"Dnes je další smutný den, ale výjimečný den, protože jsme překonali hranici 100.000 covidových úmrtí," sdělil Niedzielski. Kvůli covidu v Polsku dosud zemřelo 100.254 lidí, upřesnil server Rzeczpospolita.

Ministr nejnovější denní přírůstek infikovaných označil za podobný bilanci z minulého týdne. "Možná (je) o něco menší. V případě úmrtí je to číslo vyšší než před týdnem, což je nepřímo způsobeno tím, že jsme měli prodloužený víkend," poznamenal šéf resortu.

V Polsku se od vypuknutí pandemie covidu-19 před téměř dvěma lety infikovalo koronavirem přes 4,2 milionu lidí, zotavilo se z nich více než 3,7 milionu. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na webu polské vlády, které dnes ráno ještě nebyly aktualizované o denní přírůstky infikovaných a zemřelých za poslední den, o nichž hovořil Niedzielski.