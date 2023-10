USA kvůli situaci na Blízkém východě uvedly 2000 vojáků do stavu připravenosti

Washington - Spojené státy uvedly 2000 vojáků a "množství dalších jednotek" do stavu zvýšené připravenosti. Podle dnešního prohlášení ministerstva obrany mají být schopné "rychle reagovat na vyvíjející se bezpečnostní situaci na Blízkém východě". Rozhodnutí o nasazení vojáků ale zatím USA nepřijaly. List The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje z resortu obrany uvádí, že jednotky by v případě nasazení plnily role poradců či zdravotnické podpory nebo pomáhaly se zásobováním.

Zástupci americké vlády jsou při rozhovorech s novináři opatrní, podotýká web stanice CNN, "protože nechtějí budit dojem, že by se americké síly přímo zapojily do konfliktu" mezi Izraelem a islamistickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy jinak, než jako podpůrná síla.

Spojené státy se nicméně svým vojenským postojem snaží odradit jiné potenciální nepřátele Izraele, aby využili vzniklého chaosu a na židovský stát sami nebo prostřednictvím jiné organizace zaútočily, například šiítské hnutí Hizballáh v Libanonu nebo Írán. Na východ Středozemního moře USA minulý týden vyslaly údernou námořní skupinu v čele s letadlovou lodí USS Gerald R. Ford, ke k níž by se měla připojit také USS Eisenhower s doprovodnými plavidly.

Šéf americké diplomacie od začátku války mezi Izraelem a Hamásem 7. října navštívil Izrael už dvakrát. USA jsou jedním z největších podporovatelů Izraele na světě; v roce 1948 byly první zemí, která uznala Izrael jako nezávislý stát a jeho významným vojenským partnerem jsou už od jomkipurské války v roce 1973.