USA kvůli napětí s Ruskem uvedly do pohotovosti 8500 vojáků

Washington - Americká vláda kvůli obavám z ruské invaze na Ukrajinu uvedla do zvýšené pohotovosti 8500 amerických vojáků, kteří mají být připraveni na případné rychlé nasazení v Evropě, pokud by NATO aktivovalo síly rychlé reakce. Mluvčí Pentagonu John Kirby ale zároveň ujistil, že žádné rozhodnutí o nasazení těchto vojáků v Evropě zatím nebylo učiněno; nikdo z nich ovšem nemá být nasazen na Ukrajině.

Zmíněné jednotky byly uvedeny do pohotovosti na pokyn prezidenta Joea Bidena a na základě doporučení ministra obrany Lloyda Austina. "Jsou připraveny reagovat na řadu nepředvídaných událostí, včetně podpory sil rychlé reakce NATO v případě jejich aktivace," řekl Kirby. Zároveň poznamenal, že jde o "ujištění pro naše spojence v NATO".

Západní země se obávají, že ruské jednotky napadnou Ukrajinu. Moskva ale popírá, že by chystala invazi.

Americký list The New York Times (NYT) dnes napsal, že Biden uvažuje o vyslání válečných lodí, letounů a až 5000 vojáků do Pobaltí a dalších zemí NATO na východě Evropy kvůli rostoucím obavám z agrese Ruska vůči Ukrajině. Spojené státy mají desítky tisíc vojáků rozmístěných v Evropě, a to i mimo období krize.