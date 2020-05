USA hlásí téměř 1900 zemřelých s covidem-19 za poslední den

Washington - Ve Spojených státech skokově narostl denní počet zemřelých na následky onemocnění covid-19 oproti posledním dvěma dnům. Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse v zemi zemřelo za posledních 24 hodin 1894 pacientů s koronavirem. V neděli a v pondělí se přitom denní bilance pohybovala pod hranicí 900 obětí. Informovala o tom agentura AFP.

Spojené státy jsou zdaleka nejvíce zasaženou zemí na světě, od začátku pandemie evidují již 1,37 milionu lidí s nálezem SARS-CoV-2, z nichž jich 82.246 zemřelo. Podle průměru spočítaného z dvacítky epidemiologických modelů dosáhne v zemi celkový počet zemřelých v souvislosti s koronavirem k 6. červnu 113.000, uvedli vědci z massachusettské univerzity.

Prezident Donald Trump usiluje o co nejrychlejší otevření ekonomiky, která je pandemií značně ochromena. Vlivný epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci však v úterý při slyšení v Senátu varoval před možnými "velice vážnými" důsledky příliš rychlého rušení ochranných opatření přijatých ve snaze zabránit dalšímu šíření nákazy.

Stát New York, který je nejvíce postiženým současnou pandemií, dnes oznámil 166 nových úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19, což není tak vysoký nárůst jako v dřívějších dnech. Celkový počet mrtvých v oblasti přesáhl více než 22.000. Bilance nezahrnuje více než 5100 úmrtí ve městě New York, která jsou v úmrtním listu připisována koronaviru, nicméně laboratorní testy to nepotvrdily.

Washington, který je sídlem federální vlády, dnes prodloužil platnost nařízení, podle kterého mají tamní obyvatelé zůstávat doma. Nařízení, jehož cílem je zabránit šíření koronaviru, mělo platit do 15. května, nyní bylo prodlouženo až do 8. června. Starostka Muriel Bowserová zatím nenaznačila, kdy by mohla být americká metropole a její ekonomika znovu otevřeny. Jak uvedla, vše závisí na bilanci obětí a nakažených. Washington dosud informoval o 6584 případech infekce a 350 úmrtích.

Kanada a Spojené státy pravděpodobně prodlouží uzavírku společné hranice pro zbytné cesty, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na zdroje z obou zemí. Uzavírka by měla být prodloužena až do 21. června.

Oba státy se na omezení překračování společné hranice dohodly již v březnu, 18. dubna byla uzávěra prodloužena. Kanada by nyní ráda opatření prodloužila o další měsíc. "Je příliš brzy na to, aby bylo toto omezení zrušeno, takže pracujeme na jeho prodloužení," uvedl kanadský vládní zdroj. Rozhovory s Američany označil za "pozitivní". Ve Washingtonu americký zdroj potvrdil, že se obě strany na prodloužení opatření pravděpodobně dohodnou.

Kanadský premiér Justin Trudeau k jednáním uvedl, že "vše probíhá dobře". "Jsme přesvědčeni, že se nám podaří i nadále zajistit, že budou Kanaďané v bezpečí," dodal. Počet zemřelých v souvislosti s covidem-19 se v Kanadě za poslední den zvýšil o 160 na celkových 5209, vyplynulo z dnes zveřejněných údajů. Jak poznamenala agentura Reuters, zatímco v Kanadě je vidět určité zlepšení stavu, situace v některých částech USA je mnohem složitější.

Za běžných okolností hranici překračuje zhruba 200.000 lidí denně, napsala agentura AP. Nynější zákaz cestování z jedné země do druhé se nevztahuje na řidiče kamionů a Kanaďany, kteří část roku žijí v USA a vrací se do vlasti. Do USA směřuje 75 procent kanadského exportu a 18 procent amerického vývozu míří do Kanady.