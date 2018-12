Washington - Smuteční bohoslužbou ve washingtonské katedrále dnes vyvrcholí pieta za zesnulého amerického prezidenta George Bushe staršího. Obřadu se vedle Bushovy rodiny a bývalých prezidentů zúčastní mimo jiné i současný šéf Bílého domu Donald Trump, který dnešek vyhlásil dnem státního smutku.

Rakev s Bushovým tělem dorazí do Národní katedrály z rotundy nedalekého Kapitolu, kde je vystavena od pondělí. V sídle amerického Kongresu se před jejím odjezdem uskuteční rozlučková ceremonie. Hodinu poté (v 17:00 SEČ) začne washingtonská bohoslužba.

Trump, kterého Bush ani další členové jeho rodinného klanu neměli v oblibě, již vzdal hold památce exprezidenta v pondělí v Kapitolu. Dnes se očekává jeho účast v katedrále, kde se očekávají i další bývalé hlavy státu Barack Obama, George Bush mladší, Bill Clinton a Jimmy Carter.

Vedle syna Bushe staršího pronesou smuteční řeč bývalý kanadský premiér Brian Mulroney, bývalý senátor a Bushův blízký přítel Alan Simpson a autor Bushovy biografie Jon Meacham.

Po přibližně devadesátiminutovém obřadu bude rakev s Bushovými pozůstatky převezena na Andrewsovu leteckou základnu, odkud po krátkém pietním rozloučení zamíří zpět do jeho domovského Houstonu. Tam bude vystavena v episkopálním kostele svatého Martina do čtvrtečního převozu do College Station, kde bude prezident uložen do hrobky na pozemku Bushovy knihovny vedle letos zesnulé manželky Barbary.