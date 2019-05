USA do 48 hodin zruší cla na ocel a hliník z Kanady

Washington - Spojené státy do 48 hodin zruší cla na dovoz oceli a hliníku z Kanady. Obě země to oznámily ve společném sdělení. Kanada souběžně zruší odvetná cla na americké výrobky. Obdobný krok se čeká mezi USA a Mexikem, které by jej podle informovaných zdrojů měly oznámit také ještě dnes, napsala agentura Bloomberg.

Místo cel má být zaveden monitorovací systém, který zajistí, aby se do USA a Kanady nedostaly suroviny z jiných států, které z amerických cel na ocel a hliník výjimku nedostanou. Dohoda nezavádí na dovoz oceli ani na hliník kvóty.

Podle vysoce postaveného mexického činitele, s nímž hovořila agentura Reuters, Mexiko ihned poté, co Washington oznámí zrušení amerických cel i pro ně, také zruší odvetná cla na americké výrobky.

Spojené státy zavedly cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent loni v březnu. Evropská unie, Kanada a Mexiko měly z placení těchto poplatků prozatímní výjimku, která ale koncem loňského května vypršela.

Kanada jako odvetu uvalila cla na některé americké výrobky jako vepřové a hovězí maso a bourbon v celkovém objemu ve výši 12 miliard dolarů (277 miliard Kč). Tato cla nyní odstraní.

Zrušení cel podle agentury Reuters otevírá cestu nové obchodní dohodě mezi USA, Kanadou a Mexikem. Takzvaná USMCA nazvaná podle jejich začátečních písmen byla podepsaná loni, má nahradit 25 let starou Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA) a schválit ji ještě musejí parlamenty.

Kanadský premiér Justin Trudeau označil nejnovější vývoj za "úžasnou zprávu".