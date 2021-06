USA darují 500 milionů dávek vakcín, podle Bidena vyvedou svět z pandemie

Carbis Bay (Británie) - Americký prezident Joe Biden dnes v předvečer summitu lídrů zemí sdružených ve skupině G7 potvrdil, že USA darují 500 milionů dávek vakcíny proti covidu-19 společností Pfizer a BioNTech do chudších zemí. Dodávky začnou v srpnu a podle Bidena nebudou vázány na žádné podmínky. Spojené státy budou podle Bidena arzenálem vakcín pro ostatní země a vyvedou svět z pandemie.

"Od srpna začneme posílat půl miliardy dávek, tak rychle, jak budou sjíždět z výrobní linky," řekl americký prezident. "Spojené státy těchto půl miliardy dávek poskytnou bez dalších závazků... V našich darech vakcín nebudou žádné tlaky na protislužby nebo případné výsady. Děláme to proto, abychom zachránili životy," dodal.

Biden zopakoval tvrzení řady expertů, podle nichž se volným šířením koronaviru zvyšuje riziko vzniku jeho nových variant, které by mohly být nakažlivější, smrtelnější, hůře odhalitelné nebo by obcházely imunitu získanou nynějšími vakcínami.

Americký prezident se rovněž zavázal, že USA budou arzenálem vakcín ve světovém boji proti covidu-19. "Stejně jako jsme byli arzenálem demokracie během druhé světové války," dodal s odkazem na slavný výrok někdejšího prezidenta Franklina Roosevelta.

Bílý dům v dnešním vyjádření uvedl, že Spojené státy do konce letošního roku darují 200 milionů dávek a do poloviny příštího roku zbylých 300 milionů. Vakcíny budou směřovat do 92 nejméně rozvinutých a rozvíjejících se zemí a k rukám Africké unie. Podle prohlášení americká administrativa oznámí ještě další kroky v příštích dnech.

Biden dnes rovněž poznamenal, že skupina G7 se zítra v první den summitu připojí k USA a oznámí vlastní dárcovskou iniciativu, jejímž cílem je ukončit pandemii.