USA dál vidí pohyb ruských jednotek k hranicím s Ukrajinou, řekl Blinken

Washington - Spojené státy nadále pozorují pohyb ruských jednotek směrem k ukrajinské hranici, nikoliv pryč od ní, upozornil dnes šéf americké diplomacie Antony Blinken a dodal, že situaci nadále považuje za velmi znepokojivou. Moskva v úterý oznámila, že část z desetitisíců ruských vojáků se od hranic sousední země vrací do svých obvyklých posádek. USA a další západní země varují před možnou ruskou invazí na Ukrajinu, což Kreml popírá. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová obvinila USA z toho, že se snaží vyvolat napětí, aby zablokovaly spuštění plynovodu Nord Stream 2.

"Rusko něco říká. A pak je tu to, co dělá. A my jsme nebyli svědky žádného stahování jeho sil," řekl Blinken v televizi MSNBC. "Nadále pozorujeme pohyb jednotek k hranici (s Ukrajinou), nikoliv pryč od hranice," dodal.

"Stále pozorujeme síly, zejména jednotky stojící v popředí jakékoliv obnovené agrese vůči Ukrajině, jak jsou nadále na hranici, shromažďují se na hranici," řekl pak televizi ABC s tím, že rozhodnutí zmírnit napětí v regionu leží zcela na ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi.

"Prezident Putin si vytvořil podmínky pro to, aby mohl jednat jen s malým varováním," řekl Blinken. "Může zmáčknout spoušť, může ji zmáčknout dnes. Může ji zmáčknout zítra. Může ji zmáčknout příští týden. Pokud chce obnovit agresi vůči Ukrajině, ty jednotky tam má," dodal americký ministr zahraničí.

Americký prezident Joe Biden již v úterý po prvním oznámení o stahování prohlásil, že se reálný ústup zatím nepodařilo potvrdit. Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že se do svých posádek stahují jednotky Západního a Jižního vojenského okruhu, což jsou okruhy sousedící s Ukrajinou.

Odchod ruských vojsk od svých hranic nezaznamenala ani Ukrajina, řekl dnes tamní prezident Volodymyr Zelenskyj. "Abych byl upřímný, reagujeme na realitu, ale zatím žádné ruské stažení nevidíme. Zatím jsme o něm jen slyšeli," poznamenal. Ve stejném duchu se vyjádřil rovněž generální tajemník NATO Jen Stoltenberg.

Moskva soustředí již řadu týdnů u hranic s Ukrajinou desetitisíce vojáků a západní země varují před nebezpečím toho, že do sousední země podnikne invazi. Američtí činitelé v posledních dnech opakovaně upozorňovali, že by útok mohl přijít v podstatě kdykoliv. Moskva dlouhodobě popírá, že by chystala svého souseda napadnout a obviňuje západ z protiruské hysterie. Země NATO i Rusko nicméně stále připouští, že krize je řešitelná diplomatickou cestou.

"Jsme připraveni na diplomacii," řekl Blinken. "Jsme připraveni i na agresi, (jsme) připraveni tak či tak," dodal.

Mluvčí ruské diplomacie Zacharovová dnes řekla, se Spojené státy svými výroky o situaci na Ukrajině usilují o zvýšení napětí v Evropě, s cílem omezit dodávky ruského zemního plynu a zabránit spuštění plynovodu Nord Stream 2 vedoucího z Ruska do Německa po dně Baltského moře. USA podle ní straší evropské státy "s jakousi ruskou hrozbou", aby je přiměly nakupovat plyn od nich, a ne od Ruska.

Zelenskyj: Žádné ruské stažení jsme ještě neviděli, jen o něm slyšíme

Ukrajina dosud nezaznamenala žádné stahování ruských sil od ukrajinských hranic, uvedl podle stanice BBC ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Abych byl upřímný, reagujeme na realitu, ale zatím žádné ruské stažení nevidíme. Zatím jsme o něm jen slyšeli," řekl Zelenskyj během návštěvy vojenského cvičení na západě Ukrajiny.

Soustředění desítek tisíc ruských vojáků u hranic s Ukrajinou vyvolalo obavy z případné ruské invaze. Moskva takový záměr popírá a v úterý ohlásila začátek stahování části svých jednotek do jejich trvalých posádek. Americký prezident Joe Biden ale později prohlásil, že se reálné stahování zatím nepodařilo potvrdit.

Zelenskyj poznamenal, že všichni normální lidé doufají ve zmírnění napětí, ale připomněl, že jeho země čelí ruské hrozbě už řadu let, a tak zůstává v klidu. A vyčká, až "všichni uvidí" stahování ruských sil, protože "zatím jsou to jen prohlášení".

Rusko ukázalo záběry ze stahování tanků z anektovaného Krymu

Nejnovější hodnocení hrozeb ruské invaze na Ukrajinu podle ukrajinského ministra obrany Oleksije Reznikova neobsahuje "nic neočekávaného" a shoduje se s dřívějšími názory, uvedla agentura Reuters. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry, které podle něj ukazují, jak kolony tanků a vojenských vozidel po železničním a silničním mostu opouštějí Krym po skončení vojenského cvičení. Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov v roce 2014.

"Jednotky Jižního vojenského okruhu završily taktická cvičení na krymských polygonech a vracejí se na své základny," uvedlo ministerstvo. O den dříve avizovalo i začátek návratu do posádek jednotek Západního vojenského okruhu, který - stejně jako Jižní - sousedí s Ukrajinou.

Dnešní datum o uplynulém víkendu zmiňovala některá americká média jako možný termín zahájení ruské invaze.

Ruský útok na Ukrajinu je stále ještě jednou z "velmi reálných možností", prohlásil v úterý americký prezident Joe Biden, stále ale doufá v diplomatické řešení. Spojené státy však podle Bidena zatím neměly možnost ověřit, že se ruská vojska stahují od ukrajinských hranic, jak tvrdí Moskva.

Žádné důkazy o stahování ruských vojáků zatím nemá ani Londýn, uvedl dnes britský ministr obrany Ben Wallace. "Pozorování ukazují opak některých nedávných výroků přicházejících z Kremlu," řekl stanici BBC.

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell stanici France Inter sdělil, že k oznámení Ruska o stahování jeho sil přistupuje s velkou obezřetností. Zprávy je podle něj potřeba nejprve ověřit. Pokud by se prokázaly, bylo by to jednoznačnou známkou uvolnění napětí mezi Západem a Moskvou.

Rusko v blízkosti ukrajinských hranic podle některých západních zdrojů soustředilo přes 130.000 vojáků. Západ obvinil Moskvu z příprav invaze, což však Kreml odmítá s tím, že se jedná o vojenská cvičení.

Reznikov podle Reuters uvedl, že se ve čtvrtek virtuální formou zúčastní jednání ministrů obrany NATO, jejichž dvoudenní schůzka dnes začíná v Bruselu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dnešek na Ukrajině vyhlásil dnem jednoty, v projevu k národu zdůraznil, že Ukrajince sjednocuje přání žít v míru, na což mají právo. "NIkdo jiný, jen my společně, můžeme ubránit náš domov," zdůraznil.