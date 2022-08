USA chtějí podle Blinkena dále komunikovat s Čínou, aby zabránily nedorozuměním

Manila - Spojené státy chtějí komunikovat s Čínou, aby zabránily případným nedorozuměním. Dnes to při své návštěvě Filipín řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken. Rozhodnutí Pekingu ukončit s Washingtonem spolupráci v klíčových záležitostech, včetně obrany nebo ochrany klimatu, označil za nezodpovědné. Reakce Číny je podle něho zcela nepřiměřená a Peking se nyní místo snah o mírové řešení zaměřuje na zastrašování a použití síly. Napětí v regionu se v posledních dnech vyostřilo po návštěvě návštěvě šéfky americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu, který Čína považuje za svoji odštěpeneckou provincii.

Blinken řekl, že "Spojené státy a svět mají stále zájem na tom, aby komunikační kanály (s Čínou) zůstaly otevřené". Po sérii jednání se svými partnery v jihovýchodní Asii Blinken uvedl, že tyto země "očekávají, že Spojené státy a Čína budou neshody řešit zodpovědně, a to je to, co Spojené státy hodlají dělat".

Asie si podle filipínského ministra zahraničí Enriqua Manala nemůže dovolit eskalaci napětí v regionu kolem Tchajwanského průlivu. Blinken Manala ujistil, že Washington dělá vše pro to, aby se vyhnul krizi. Ministři spolu mluvili prostřednictvím videokonference, protože Manalo měl pozitivní test na koronavirus.

Blinken se v Manile sešel také s filipínským prezidentem Ferdinandem Marcosem mladším a podle prohlášení vydaného filipínským prezidentským palácem Marcos Blinkenovi řekl, že ho vývoj událostí následujících po cestě Pelosiové na Tchaj-wan překvapil. Peking ve čtvrtek u tohoto ostrova zahájil rozsáhlé vojenské cvičení a v pátek oznámil, že končí spolupráci s USA v důležitých oblastech, včetně ochrany klimatu. Blinken upozornil, že konec čínsko-amerických jednání o ochraně klimatu může mít dlouhodobé dopady na oblast jihovýchodní Asie i celou planetu.

Marcos mladší uvedl, že postup Číny "jenom dokládá, jak křehká je diplomatická situace nejen v tomto regionu".

Filipíny jsou významným regionálním spojencem Washingtonu, smlouvu o vzájemné obraně mají země od roku 1951. Manalo řekl, že na základě dohod, které obě země uzavřely, by byly možné společné námořní hlídky.

Blinken přijel do Manily po páteční schůzce ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), kterého se účastnili také šéfové diplomacie Číny a Ruska. V souvislosti s děním kolem Tchaj-wanu vyzvali k "maximální zdrženlivosti" v obavách, že současná situace by mohla vést "k destabilizaci regionu a možné chybné kalkulaci, závažné konfrontaci, otevřeným konfliktům a nepředvídatelným následkům".