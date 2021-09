USA chtějí dosáhnout 70procentí celosvětové proočkovanosti do jednoho roku

Washington - Spojené státy darují dalších 500 milionů dávek vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech do rozvojových zemí. Zároveň se budou snažit přesvědčit další vyspělé státy, aby se s nimi společně zavázaly dosáhnout 70procentní proočkovanosti veškerého světového obyvatelstva do jednoho roku. Informovaly o tom agentury s odkazem na vyjádření nejmenovaných vysokých představitelů americké administrativy. Nové cíle a závazky oficiálně oznámí prezident Joe Biden na dnešní virtuální konferenci k boji proti koronaviru, jež se koná na okraj Valného shromáždění OSN.

USA se s novým příslibem zavázaly k darování již 1,1 miliardy dávek vakcíny. "Od Spojených států je to obrovský závazek," řekla činitelka administrativy agentuře AFP. "Za každou dávku, kterou jsme podali v této zemi, darujeme tři do cizích zemí," dodala. Spojené státy vakcíny údajně nakoupí jen za tolik, kolik stojí jejich výroba a distribuovat je budou přes mezinárodní vakcinační program COVAX.

Washington zatím odeslal asi 160 milionů dávek vakcín do zhruba 100 různých zemí.

Dnešní summit svolaný prezidentem Bidenem má trvat asi čtyři hodiny a podle amerických činitelů se jej zúčastní přibližně stovka světových lídrů, nicméně konkrétní jména nejsou známa. Biden si chce na summitu stanovit cíl, aby v každé zemi včetně těch nejchudších bylo naočkováno 70 procent obyvatelstva do příštího Valného shromáždění OSN, tedy za rok.

Podle údajů serveru Our World In Data dosud obdržela alespoň jednu dávku vakcíny 43,5 procenta světové populace. Tento údaj však zkresluje vysoká proočkovanost ve vyspělých státech - v nejméně vyspělých zemích totiž vakcínu dostaly asi jen dvě procenta lidí.

Biden od svého nástupu do funkce usiluje o to, aby se USA staly světovým lídrem v globálním boji s pandemií. Samotné Spojené státy se nicméně potýkají s uvadajícím zájmem o očkování, podle dat listu The New York Times je nyní plně naočkovaných 55 procent americké populace.

Světová zdravotnická organizace (WHO) opakovaně naléhá na vyspělé státy, aby přesměrovaly veškeré dostupné dávky vakcín do nejméně vyspělých zemí. Žádá je rovněž, aby počkaly s aplikací třetích, takzvaných posilovacích, dávek. Ty jsou podle některých expertů potřeba vzhledem k postupně uvadající ochraně poskytnuté některými vakcínami a také kvůli šíření nakažlivější varianty delta.