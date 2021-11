USA čekají státní a místní volby, souboj o guvernéra Virginie sleduje i Bílý dům

Washington - Ve Spojených státech se v úterý na řadě míst konají státní či místní volby, v nichž se bude rozhodovat o nových guvernérech, starostech, členech státních legislativních sborů a řadě dalších pozic. Zřejmě nejsledovanější je souboj o guvernérské křeslo ve státě Virginie, kde se podle průzkumů očekává velmi těsný souboj, který bedlivě sleduje i Bílý dům. Nového šéfa exekutivy si zvolí i stát New Jersey. Města New York, Buffalo, Atlanta, Minneapolis či Seattle pak rozhodují o novém starostovi a dalších klíčových postech na radnici.

Státní a místní volby obvykle nepřitáhnou takovou pozornost médií ani stranických špiček jako prezidentské či kongresové hlasování. Administrativa prezidenta Joea Bidena, zvoleného za Demokratickou stranu, se však letos neobvykle bedlivě soustředí na souboj o guvernérský post ve Virginii. Tam loni Biden vyhrál o deset procentních bodů, letošní souboj mezi demokratem Terrym McAuliffem a republikánem Glennem Youngkinem však bude zřejmě velice těsný. Podle průměru z průzkumů sestavovaného serverem Real Clear Politics by nyní Youngkin vyhrál o 1,2 desetiny procentního bodu.

Biden i vedení demokratů podle serveru Politico stále více vnímají volby ve Virginii jako referendum o jejich dosavadních úspěších v boji s koronavirem a vyjádření voličů ohledně Bidenových investičních plánů. V souboji výrazně figuruje i stín někdejšího prezidenta Donalda Trumpa, který Youngkina podpořil. Demokraté budou ve výsledcích pozorovat, zda se republikánští voliči v tomto státě od exprezidenta odklonili kvůli jeho soustavnému podrývání legitimity loňských prezidentských voleb či kvůli útoku jeho příznivců na sídlo Kongresu z letošního ledna. Souboj bude zřejmě zblízka sledovat i Trump, který stále zvažuje, že by se v roce 2024 mohl ucházet o další prezidentský mandát.

McAuliffova prohra by podle serveru Politico neotřásla Bidenovou domácí agendou, ale mohla by být vnímána jako první z řady neúspěchů, které možná čekají demokraty v kongresových volbách příští rok. Bidenovi spolustraníci v obou komorách drží jen velmi těsné většiny, o které by mohli poměrně snadno přijít, čímž by se Bidenovi zásadně zúžil prostor k prosazování jeho politického programu.

Ve státě New Jersey obhajuje pozici guvernéra demokrat Phil Murphy, který podle průzkumů zřejmě porazí republikána Jacka Ciattarelliho. Biden v tomto státě loni vyhrál nad Trumpem o 16 procentních bodů. Občané New Jersey budou rovněž vybírat nové složení obou komor státní legislativy.

Souboje se povedou rovněž o pozici starosty řady velkých amerických měst. Nynější starostka Atlanty Keisha Lanceová Bottomsová letos na jaře oznámila, že nebude usilovat o další mandát. Podle průzkumů je řada tamních voličů zatím nerozhodnutá, pole kandidátů vedou bývalý starosta Kasim Reed a předsedkyně rady města Felicia Mooreová, oba demokraté. Pokud nikdo nezíská v prvním kole přes 50 procent hlasů, rozhodne se souboj mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty ve druhém kole, plánovaném na 30. listopadu.

Historický výsledek je předem zaručen v Bostonu, kde se poprvé stane starostkou žena, která navíc není běloška. O pozici se utkají Michelle Wuová a Annissa Essaibiová-Georgeová, průzkumy přitom předpovídají vítězství Wuové.

V Buffalu pak letos zaznamenalo významný úspěch takzvané progresivní křídlo Demokratické strany, když v tamních primárních volbách zvítězila India Waltonová, která sama sebe označuje za socialistku. Porazila přitom dlouholetého nynějšího starostu Byrona Browna. Ten se vzhledem k prohře v primárkách neobjeví na hlasovacích lístcích, zákony státu New York nicméně voličům umožňují volit v podstatě kohokoliv tím, že napíšou na lístek jeho jméno. Brown se tak nyní snaží získat podporu nezávislých voličů a republikánů a přesvědčit je, aby u volebních uren na hlasovací lístky jeho jméno doplnili. Šance na jeho úspěch jsou však podle expertů malé.

Starostu bude vybírat i Minneapolis, kterým loni otřáslo úmrtí černocha George Floyda po tvrdém zákroku bělošského policisty, což vyvolalo masivní protesty v celých Spojených státech. Znovu se tak dostaly do popředí debaty o zakořeněném rasismu v amerických policejních sborech a ve městě se vedou debaty o policejní reformě. Tamní občané se tak budou moci vyjádřit k tomu, zda si přejí přeměnu místního policejní sboru na takzvané oddělení veřejné bezpečnosti. V tom by kromě policistů působili například experti na duševní zdraví, odborníci na závislosti a mediátoři, kteří by měli na starost většinu případů, v nichž figurují lidé bez domova, drogově závislí či osoby s psychickými problémy. Podle kritiků je však řada podrobností v návrhu stále nejasná.

Nového starostu bude mít i nejlidnatější americké město New York, stane se jím s největší pravděpodobností vítěz demokratických primárek Eric Adams. Nové vedení si volí rovněž Seattle, kde je jedním z největších témat dostupnost bydlení a rychlý nárůst bezdomovectví.

Na mnoha místech se stejně jako loni v prezidentských volbách volí poštou, takže v případě těsných soubojů se může na první projekce čekat i několik dnů. Americká média přitom upozorňují, že se k využívání korespondenčního hlasování stále více kloní voliči demokratů než příznivci republikánů. První součty hlasů z volebních místností tak mohou situaci zkreslovat ve prospěch republikánů.