USA čeká bolestné vzpomínání, od útoků z roku 2001 uplyne 20 let

Na snímku z 15. září 2001 se za úsvitu nad Manhattanem v New Yorku stále vznáší kouř a prach po teroristických útocích z 11. září. (AP Photo/Dan Loh) ČTK/AP/Dan Loh

New York - Spojené státy a s nimi lidé po celém světě si v sobotu připomenou nejtragičtější teroristický útok v dějinách lidstva, který otřásl americkou společností, vyvolal válku proti teroru a natrvalo změnil leteckou dopravu i životy nespočtu Američanů. Skoro 3000 lidí přišlo o život, když 11. září 2001 islamističtí atentátníci namířili unesená letadla proti cílům v New Yorku a Washingtonu a se čtvrtým havarovali u vesnice na jihu Pensylvánie. Na všech třech místech se pietních akcí při 20. výročí útoků hodlá zúčastnit americký prezident Joe Biden.

Jako každý rok se pozornost soustředí hlavně na Ground Zero, tedy část newyorského Manhattanu, kde skoro 30 let stály mrakodrapy Světového obchodního centra označované jako dvojčata. Budovy zničené při teroristickém útoku i letos připomene tzv. světelná pocta. Od sobotního západu slunce až do nedělního rána se budou nad městem tyčit dva světelné sloupce vytvářené 88 silnými světlomety a viditelné ze vzdálenosti až 100 kilometrů. Další tradiční součástí vzpomínkového dne bude předčítání jmen obětí.

Ceremoniál zahrnuje také šest chvil ticha, z nichž první nastane čtrnáct minut před 09:00 místního času. To je okamžik, kdy v den útoků únosci z teroristické organizace Al-Káida zasáhli první ze svých cílů. Letadlo společnosti American Airlines letící z Bostonu narazilo do severní věže Světového obchodního centra. Asi o čtvrt hodiny později vletěl druhý stroj do jižní věže.

Dalším cílem teroristů byl Pentagon, tedy budova amerického ministerstva obrany. Do jeho západní strany letadlo narazilo krátce po půl desáté. Čtvrté unesené letadlo ke svému cíli, kterým podle pozdějšího vyšetřování mohl být Bílý dům nebo sídlo Kongresu, nedorazilo, neboť po vzpouře cestujících proti únoscům se zřítilo u obce Shanksville. O pár minut předtím se v New Yorku zhroutil první z poškozených mrakodrapů a asi po půl hodině se proměnil v trosky i ten druhý. Také tyto tragické momenty si lidé v sobotu připomenou chvílemi ticha.

Teroristické útoky z 11. září si vyžádaly 2977 obětí, mezi kterými bylo i 340 hasičů a 72 příslušníků bezpečnostních složek. S nimi zemřelo také 19 únosců pocházejících většinou ze Saúdské Arábie. K útokům se posléze přihlásil saúdskoarabský miliardář Usáma bin Ládin a jeho teroristická organizace Al-Káida.

Společenské důsledky událostí onoho dne jsou takřka nedozírné a lze je pozorovat dodnes. Útoky proměnily práci amerických bezpečnostních složek a vedly ke zpřísnění kontrol na letištích po celém světě. USA zahájily válku proti teroru, zaútočily na Afghánistán a na Irák a na své základně v Guantánamu zřídily nechvalně známou věznici pro osoby podezírané z teroristické činnosti. Obyčejní muslimové v USA mezitím čelili nedůvěře, nálepkování a urážkám. Na místě zničených dvojčat v centru New Yorku vyrostla nová nejvyšší budova USA nazvaná One World Trade Center.

K památníku pod ní kromě pozůstalých v sobotu dorazí i prezident Biden a první dáma USA. Bílý dům ohlásil, že pár se vydá také na vzpomínkové místo u Shanksville a do Pentagonu. Zda Biden při pietních akcích promluví k veřejnosti, není jasné.

Účast na ceremoniálech ohlásili také dva bývalí prezidenti USA. George W. Bush, který teroristické útoky před dvaceti lety sledoval z pozice hlavy státu, bude se svojí ženou také v Shanksville a jeho tým oznámil, že promluví na setkání určeném pro rodiny lidí zabitých při havárii letu United Airlines 93. Bushův nástupce Barack Obama se hodlá společně s manželkou Michelle zúčastnit vzpomínkové akce v New Yorku.

Se sobotním výročím se kromě ceremoniálů na třech zmiňovaných místech pojí řada dalších událostí, vlastní pietu pořádá například americký Kongres. Tragické události 11. září 2001 připravily o život lidi z desítek různých zemí a vzpomínkové akce se konají i mimo Spojené státy. V Praze se například pietní vzpomínky pořádané místním hasičským sborem zúčastní i newyorský hasič James Manahan, který se podílel na záchranných pracích přímo u Světového obchodního centra.