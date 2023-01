USA by tento týden mohly ohlásit dodávku Abramsů Ukrajině, píše WSJ

Washington - Spojené státy se přiklání k dodávce svých tanků Abrams Ukrajině. Administrativa Joea Bidena by dodávku těchto strojů napadené východoevropské zemi mohla oznámit tento týden, píše dnes deník The Wall Street Journal s odkazem na nejmenované představitele americké vlády. Krok Washingtonu by tak umožnil dodávky tanků Leopard 2 ze strany Německa a dalších evropských zemí. Bílý dům informace deníku nechtěl komentovat.

Podle listu bude oznámení o poskytnutí amerických tanků součástí širší diplomatické dohody s Berlínem, která umožní dodávky tanků Leopard z německých zásob a od ostatních evropských zemí. Krok by tak urovnal spory o dodávkách tanků, které mezi spojenci, již podporují Ukrajinu, vznikly v posledních týdnech.

Podle The Wall Street Journal by dodávka měla obsahovat "významný počet" Abramsů.

O otázce Berlín a Washington intenzivně jednaly v uplynulém týdnu. Podle deníku zlom v jednání nastal minulý týden, kdy po telefonu jednali americký prezident Joe Biden a německý kancléř Olaf Scholz.

Na dodávku německých tanků Leopard 2 Ukrajině velmi tlačí Polsko a některé další státy východního boku NATO. Berlín dnes obdržel z Polska žádost, aby Varšava mohla předat svých 14 tanků Ukrajině. Mluvčí německé vlády uvedl, že se kabinet bude žádostí zabývat urychleně.