USA by podle Trumpa mohly mít vakcínu do konce roku

Washington - Spojené státy by mohly mít vakcínu proti covidu-19 do konce tohoto roku, možná i dříve. V Bílém domě to prohlásil americký prezident Donald Trump. Projekt americké vlády na vývoj očkovací látky určené k zastavení současné pandemie je podle něj největší operací od dob projektu Manhattan, v rámci nějž USA za druhé světové války vyvinuly první atomovou bombu.

"Doufáme, že ji budeme mít (vakcínu) do konce roku, možná dříve. Děláme pozoruhodné pokroky," řekl Trump před novináři. Představil rovněž vedoucí pracovníky projektu nazvaného Operace Warp Speed (Warpová rychlost), podle fiktivní metody cestování nadsvětelnou rychlostí ze sci-fi seriálu Star Trek. Odborným šéfem operace bude Moncef Slaoui, někdejší šéf vývoje vakcín ve farmaceutickém obru GlaxoSmithKline. Na distribuci výsledné látky by pak měl dohlížet generál americké armády Gustave Perna, který velí vojenským logistickým operacím.

Optimismus přitom vyjádřil i Slaoui. "Velice nedávno jsem viděl předběžná data z klinické studie jedné vakcíny proti koronaviru. Tato data zvedla moji naději, že budeme schopni doručit několik stovek milionů dávek vakcíny do konce roku 2020," řekl uznávaný imunolog.

Trump prohlásil, že na vakcíně podle něj spolupracuje celý svět, přičemž se na jejím vývoji nikdo nesnaží vydělat. Agentura Reuters však připomněla, že vztahy USA s některými evropskými státy nepříznivě poznamenalo omezení pro cestující z Evropy do Spojených států, které prezident vyhlásil v březnu bez předchozí konzultace s evropskými lídry. Diplomacie na ose Washington-Peking je pak na bodu mrazu kvůli neustálým Trumpovým útokům vůči Číně, která podle prezidenta nese zodpovědnost za rozšíření koronaviru po celém světě a následný ekonomický kolaps.

"Jsou země, které jsou našimi spojenci - jsou země, které upřímně řečeno našimi spojenci nejsou - se kterými velice úzce spolupracujeme," řekl Trump. "Nemáme žádné ego. Myslíme si, že to bude skvělé, ať to vyvine kdokoliv. Budou s námi spolupracovat. Stejně tak když to získáme my, budeme spolupracovat s nimi," dodal prezident.

USA podle něj momentálně zvažují 14 očkovacích látek, které vykazují slibné výsledky. Z tohoto seznamu chtějí dále některé vakcíny vyřazovat a dopracovat se tak k nejlepšímu preparátu. V případě, že by vakcínu jako první vyvinula jiná země, pomáhaly by USA s její distribucí.

Trump však následně zdůraznil, že Spojené státy začnou znovu navracet život k normálu nehledě na to, zda bude či nebude vakcína k dispozici. "Nechci, aby si lidé mysleli, že vše záleží na vakcíně, ale vakcína by byla skvělá," řekl Trump, který se dlouhodobě vyslovuje pro co nejrychlejší otevření americké ekonomiky i přes varování expertů před další možnou vlnou nákazy. "Chci, aby bylo jasno: Vakcína, nevakcína - jsme zpátky," prohlásil prezident.