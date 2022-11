USA budou podporovat Ukrajinu i po volbách, řekl v Kyjevě Bidenův poradce

Kyjev - Spojené státy budou dál "neochějně podporovat" Ukrajinu i po nadcházejících volbách do Kongresu. V Kyjevě to dnes řekl bezpečnostní poradce amerického prezidenta Joea Bidena Jake Sullivan, který do ukrajinské metropole přijel na neohlášenou návštěvu.

"Hodláme zajistit, aby byly k dispozici potřebné zdroje a abychom získali hlasy obou stran," řekl Sullivan před novináři. Ve volbách, které se uskuteční 8. listopadu, se demokraté budou snažit zachovat svou parlamentní většinu. Podle analytiků má ale republikánská strana šanci získat většinu v dolní komoře Kongresu.

Část republikánů volá po omezení americké pomoci Ukrajině, připomíná agentura Reuters. Podle Sullivana je ale Biden odhodlaný bojovat za spolupráci obou stran, ať už výsledky voleb dopadnou jakkoliv.

"Jsem přesvědčen, že americká podpora Ukrajině zůstane neochvějná a pevná, a neříkám to jen tak," řekl Sullivan, který se v Kyjevě setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem jeho kanceláře Andrijem Jermakem.

Pentagon dnes oznámil další vojenskou pomoc Ukrajině, kterou letos v únoru napadlo Rusko, a to v hodnotě 400 milionů USD (9,8 miliardy korun). Od začátku ruské invaze Spojené státy celkem Kyjevu poskytly ve vojenské, humanitární a finanční pomoci 18,2 miliardy USD (asi 447 miliard korun). Vojenská a finanční pomoc Západu je pro Ukrajinu v konfliktu klíčová.

Ukrajinu s podobným sdělením o podpoře Demokratické i Republikánské strany ve čtvrtek navštívili američtí senátoři, demokrat Chris Coons a Republikán Rob Portman.