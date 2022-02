USA a Rusko stahují z Ukrajiny část diplomatů, Kyjev varuje před panikou

Kyjev/Moskva/Washington - Ukrajinské ministerstvo zahraničí dnes veřejnost varovalo před panikou a destabilizací kvůli obavám z invaze ruských vojsk. Podle Washingtonu může ke vpádu dojít "kdykoliv", i během olympiády. Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února. Krize se vyostřila natolik, že USA vydaly pokyn k evakuaci části diplomatů z Kyjeva. Stavy na zastupitelských úřadech na Ukrajině snižuje i Rusko. Moskva ovšem popírá, že by měla v úmyslu Ukrajinu napadnout.

"Nyní je kriticky důležité zachovat klid, semknout se uvnitř země a vyvarovat se počínání narušujících stabilitu a vyvolávajících paniku," citoval z prohlášení ukrajinské diplomacie list Ukrajinska pravda. Ukrajinští diplomaté podle deníku upozorňují, že od začátku eskalace se Kyjev snaží být připraven na všechny scénáře - a hlavně usiluje o to, aby se případné agresivní záměry proti Ukrajině nenaplnily.

Před vyvoláváním paniky dnes varoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Nejlepším přítelem našich nepřátel je panika v naší zemi, a tak veškeré informace, které vyvolávají jen paniku, nám nepomáhají," uvedl. "V informačním prostoru je nyní příliš mnoho informací o velké válce, kterou rozpoutá Rusko. Dokonce se mluví o konkrétním datu," dodal Zelenskyj a vybídl novináře, že jestli mají nějakou další stoprocentně věrohodnou informaci, že ruský útok začne 16. února, tak ať se o ní podělí.

V souvislosti se začátkem případné invaze se objevily různé spekulace. Web Politico a list The Wall Street Journal napsaly, že USA sdělily spojencům, že Rusko by mohlo zaútočit příští týden ve středu, i když Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan řekl pouze to, že invaze by mohla začít ještě v době konání zimních olympijských her v Pekingu. Do pátku se mnozí američtí představitelé a externí analytici domnívali, že pokud by ruský prezident Vladimir Putin invazi nařídil, mohl by počkat až po ukončení her z úcty k čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Informaci o středě jako možném dni zahájení ruské invaze na Ukrajinu zveřejnil s odvoláním na své zdroje také německý časopis Der Spiegel.

Řada zemí, včetně USA, Británie či Německa, mezitím vyzvala své občany, aby okamžitě odcestovali z Ukrajiny. Kyjev mají opustit i američtí diplomaté, kteří nezastávají kriticky důležité pozice. Snížení počtu diplomatů ohlásilo i Rusko, které tento krok vysvětlilo obavami z "provokací". Česká diplomacie zveřejní svá případná doporučení až dnes odpoledne v návaznosti na návrhy pracovní skupiny a koordinaci s partnery v EU.

Pokračují nadále i snahy o diplomatická jednání. "Pokud má Rusko skutečně zájem diplomacií a dialogem vyřešit tuto krizi, kterou samo vytvořilo, jsme k tomu připraveni," vzkázal Moskvě americký ministr zahraničí Antony Blinken. "Musí se tak však dít v souvislosti se zmírněním napětí. Zatím jsme však z Moskvy viděli jen zvyšování napětí," dodal.

Ke snížení napětí vybízel Blinken i během následného telefonátu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Varoval rovněž, že případná ruská invaze povede k "rozhodné, masivní a jednotné odpovědi" z obou břehů Atlantiku. Lavrov si naopak během telefonátu podle agentury TASS postěžoval, že americká "propagandistická kampaň" o údajně chystané ruské invazi vede Kyjev k sabotáži mírových dohod z Minsku z roku 2015, které ukončily velké boje mezi ukrajinskými vojsky a proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny

Svůj ukrajinský protějšek Dmytra Kulebu pak Antony Blinken ujistil o pevné podpoře Spojených států při - jak řekl - stále akutnější hrozbě ruské invaze. Oba šéfové diplomacií spolu telefonovali v pátek, uvedl podle agentury AFP úřad amerického ministra. Blinken podle něj Kulebovi řekl, že Ukrajina nadále "těží z trvalé a neochvějné podpory Spojených států pro její suverenitu a územní celistvost“.