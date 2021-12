USA a Rusko budou jednat o bezpečnosti v první polovině ledna

Washington/Moskva - Představitelé USA a Ruska budou 10. ledna jednat o bezpečnosti a situaci na Ukrajině. Oznámil to Bílý dům. O dva dny později, 12. ledna, se uskuteční rozhovory mezi Moskvou a Severoatlantickou aliancí. Ruské ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo, že je Moskva připravená desátého ledna jednat s Washingtonem o svých bezpečnostních požadavcích. Informovaly o tom světové agentury.

Sergej Rjabkov, náměstek ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, podle agentury RIA prohlásil, že americké odpovědi v otázce Ruskem požadovaných bezpečnostních záruk byly zatím "abstraktní". Proto je podle něj klíčové, aby se vojenští činitelé zapojili do obdobných jednání s NATO, která se mají konat 12. ledna. Představitelé aliance v minulých dnech hovořili o možnosti, že by se 12. ledna uskutečnila schůzka Rady NATO-Rusko, která se od ruské anexe Krymu v roce 2014 scházela jen sporadicky. V radě, která vznikla po summitu NATO-Rusko v Římě v roce 2002, obvykle jednají diplomatičtí představitelé všech členských zemí NATO s ruským velvyslancem při alianci.

Ve čtvrtek 13. ledna se pak podle Bílého domu má uskutečnit širší regionální jednání, kterého se zúčastní USA, Rusko a více evropských zemí.

"Až budeme u jednacího stolu, Rusko bude moci říct, čeho se obává, a my rovněž řekneme, co nás zneklidňuje na ruských aktivitách," uvedl mluvčí Bílého domu, podle kterého na těchto jednáních nepadne žádné rozhodnutí "o Ukrajině bez Ukrajiny".

Vztahy mezi Ruskem a zeměmi NATO jsou v posledních týdnech velice napjaté. Západní země znepokojilo rozmístění velkého počtu ruských vojáků u ukrajinských hranic, rozvědky varovaly před možností ruské vojenské operace na počátku příštího roku. Představitelé USA, Evropské unie a evropských zemí Moskvu opakovaně varovali, že vojenský útok na Ukrajinu by vyvolal velmi silnou odezvu.

V polovině prosince Moskva zveřejnila seznam bezpečnostních záruk, které požaduje od USA a NATO. Mezi nimi je například požadavek, že se NATO nerozšíří o Ukrajinu a upustí od vojenských aktivit v této zemi. Aliance to odmítá s tím, že Ukrajina jako suverénní země si může své spojence svobodně zvolit sama a žádná další země do tohoto rozhodnutí nemá co mluvit.

Vztahy mezi NATO a Ruskem výrazně ochladly po ruské anexi Krymu v roce 2014 a podpoře proruských separatistů na východě Ukrajiny.