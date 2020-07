USA a Pobaltí obvinily Rusko ze snahy přepisovat dějiny

Washington/Tallin/Vilnius/Riga - Spojené státy, Estonsko, Litva a Lotyšsko obvinily Rusko ze snahy přepisovat dějiny v souvislosti s tvrzením prezidenta Vladimira Putina, že tři pobaltské republiky v roce 1940 souhlasily se svou anexí Sovětským svazem. Informovala o tom agentura Reuters.

"Jsme rozhodně proti veškerým pokusům Ruska přepisovat historii ve snaze ospravedlnit okupaci a anexi těchto tří pobaltských států Sovětským svazem v roce 1940," uvádí se podle agentury ve společném prohlášení, které s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem napsali šéfové diplomacií Estonska, Litvy a Lotyšska.

Dokument podepsali při příležitosti 80. výročí deklarace, jejímž prostřednictvím tehdejší ministr zahraničí Spojených států Sumner Welles sovětské uchvácení pobaltských zemí odsoudil.

Estonské ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo ruského velvyslance, aby mu vyjádřilo protest proti "nedávnému prohlášení, které se snažilo vylíčit okupaci Estonska a jeho anexi Sovětským svazem jako legitimní".

"Rusko se pokouší vyvolat dojem, že legitimita může být založená na vzájemné dohodě pod hrozbou zbraní a represí. To je mimořádně cynické," zdůraznil estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu.

Ruský prezident Putin v červnu napsal, že začlenění Estonska, Litvy a Lotyšska do Sovětského svazu "bylo realizováno na smluvním základě se souhlasem zvolených orgánů", připomněla agentura Reuters. "Bylo to v souladu s tehdejším mezinárodním a vnitrostátním právem," dodal ruský prezident v článku, který zveřejnil americký časopis The National Interest.

Estonsko, Litva a Lotyšsko získaly zpět svou nezávislost při rozpadu Sovětského svazu, který oficiálně zpečetila deklarace přijatá sovětským parlamentem v prosinci 1991.

Evropská unie a Severoatlantická aliance obviňují Rusko z dezinformační kampaně ve snaze destabilizovat Západ využíváním a prohlubováním rozdílných názorů ve společnosti. Moskva popírá, že by takovou taktiku používala, vztahy Ruska s trojicí pobaltských zemí jsou ale delší dobu napjaté.