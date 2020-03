USA a Kanada dočasně uzavřou svou hranici, obchod bude pokračovat

V Belgii nově karanténa, 243 nových případů a čtyři další úmrtí

V Belgii od dnešního poledne začala platit celostátní karanténa. Úřady hlásí 243 nových případů nákazy novým koronavirem, celkový počet nakažených stoupl na 1486. Čtyři další úmrtí zvýšily v zemi počet obětí na 14, napsal list La Dernière Heure na svém webu s tím, že nejmladší oběti bylo 59 let.

Podle expertů, které deník oslovil, nelze od celostátní karantény čekat okamžité zlepšení situace, počty infikovaných tak v nejbližší době nejspíše ještě porostou.

Podle nového nařízení mají všichni lidé zůstat doma, výjimku mají tvořit jen cesty do práce, k lékaři, za blízkými či na nákup. Lidé v Belgii by podle vlády měli co nejvíce omezit volný pohyb venku a vyvarovat se blízkého kontaktu s ostatními, aby se co nejvíce zpomalilo šíření nákazy. I dál ale budou smět cestovat do práce, bydliště mohou opustit i kvůli nezbytným nákupům či pomoci příbuzným. Povolena je také fyzická aktivita v přírodě, pokud se k sobě lidé nepřiblíží na více než 1,5 metru. Opatření jsou v platnosti zatím do 5. dubna. Na dodržování pravidel bude dohlížet policie.

Ukrajina vyhlásila v Kyjevě a okolí stav nouze

Ukrajinské úřady dnes vyhlásily v Kyjevě a okolní oblasti mimořádný stav ve snaze zabránit dalšímu šíření nákazy novým koronavirem. Toto rozhodnutí potvrdila vláda, uvedl list Ukrajinska pravda.

Ukrajina již zavedla celostátní omezení na obchody, veřejné stravování a dopravu. Zatím není podle agentury Reuters jasné, jaká další omezení by mohla z mimořádného stavu v hlavním městě a okolí vyplynout.

Na Ukrajině bylo dosud potvrzeno 14 případů nákazy, dva z nich byly smrtelné. Dva případy infekce byly zjištěny v metropoli, jeden v Kyjevské oblasti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes podepsal zákon, který počítá s pokutami i tresty vězení za porušení karantény.

WHO: Blízkovýchodní státy dost o případech nákazy neinformují