USA a Izrael vypracují plán, jak dostat pomoc civilistům do Gazy

Jeruzalém - USA a Izrael hodlají vypracovat plán, jak k civilistům v Pásmu Gazy dostat humanitární pomoc, aniž by z ní mělo prospěch radikální hnutí Hamás, které Gazu ovládá. Po jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem to podle agentury Reuters sdělil šéf americké diplomacie Antony Blinken. Humanitární pomoc pro civilisty v Gaze, sužované izraelskými nálety proti Hamásu, se zatím hromadí na egyptském Sinajském poloostrově, protože chybí dohoda ohledně toho, jak ji do Gazy doručit.

Blinken s Netanjahuem jednal devět hodin a jejich hovory se protáhly do brzkých úterních hodin, podotkl Reuters. Jejich setkání krátce narušil letecký poplach upozorňující na palestinskou raketovou palbu, při němž se oba státníci uchýlili do krytu. Blinken je na Blízkém východě už šestým dnem.

"Pokud se Hamás jakkoli pokusí zabránit, aby se humanitární pomoc dostala k civilistům, včetně toho, že ji zabere pro sebe, budeme první, kdo to odsoudí. A budeme pracovat na tom, aby se to už nestalo," sdělil Blinken novinářům po jednání.

Agentura Reuters mezitím informovala, že podle očitých svědků se nákladní automobily s humanitární pomocí na Sinajském poloostrově začaly přesouvat a míří směrem k Pásmu Gazy. Podle Reuters ale není jasné, zda se otevře hraniční přechod Rafáh na hranici Egypta a Pásma Gazy a zda bude automobilům umožněno do Gazy vjet.