USA a Dánsko plánují dál podpořit vojenské operace NATO v Pobaltí

Vilnius/Kodaň - Členské státy NATO pokračují v posilování vojenských operací ve východním křídle aliance poté, co dnes ráno Rusko zahájilo útok na Ukrajinu. Dánsko oznámilo, že vyšle do Estonska 200 svých vojáků a nasadí dvě stíhačky F-16 pro monitorování vzdušného prostoru nad Polskem, informovala agentura Reuters. Spojené státy zase podle litevského ministerstva obrany prodlužují misi svých 500 vojáků v Litvě a dnes poslaly do Pobaltí bojové letouny F-35.

Oznámení navazují na podobné kroky mnoha členů NATO z posledních dní. Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg dnes po mimořádném zasedání velvyslanců členských zemí řekl, že NATO v reakci na ruský útok podnikne další kroky k obraně svých členů. Stoltenberg avizoval vysílání dalších sil do zemí východního křídla, NATO ale podle něj přímo na Ukrajině zasáhnout nemíní.

Dánské ministerstvo obrany sdělilo, že posily do Estonska zamíří v první polovině března. Nové kroky vyžadují souhlas dánského parlamentu, o který hodlá vláda požádat ještě dnes. Dánsko už dříve oznámilo, že uvede do pohotovosti 700 až 800 vojáků, kteří budou připraveni rychle se zapojit do případných operací NATO.

Podrobnosti ohledně vývoje americké přítomnosti v Pobaltí nebyly ihned k dispozici. USA už tento měsíc přesunuly stovky vojáků do Polska. Washington dnes deklaroval, že jeho jednotky jsou dále nasazovány v zájmu "ujištění spojenců" a zůstávají mimo Ukrajinu.