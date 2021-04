USA a Čína se zavázaly ke společnému boji proti změnám klimatu

Peking/Washington - Čína a USA jsou připraveny spolupracovat na uskutečňování cílů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a pařížské dohody, uvedly země ve společném prohlášení po návštěvě zmocněnce amerického prezidenta Joea Bidena pro otázky klimatických změn Johna Kerryho v Šanghaji, informovala dnes agentura AFP. Příslib dvou největších ekonomik, které dohromady stojí za téměř polovinou světových emisí způsobujících klimatické změny, přichází jen několik dní před klimatickým summitem pořádaným Bidenem.

Washington a Peking v prohlášení, pod nímž se podepsal John Kerry a jeho čínský protějšek Sie Čen-chu, potvrdily "spolupráci v mezinárodních procesech včetně Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a pařížské dohody". Společné komuniké dále uvádí, že klimatické problémy vyžadují, aby byly řešeny s patřičnou vážností a urgencí.

Společná snaha největších světových producentů skleníkových plynů, USA a Číny, je pro úspěšný boj s klimatickými změnami klíčová, napsala agentura AP. Křehkost americko-čínských vztahů, pošramocených spory týkajících se lidských práv, Tchaj-wanu nebo nároků Pekingu v Jihočínském moři, by však mohla společný postup proti globálnímu oteplování ohrozit. Kerry je od Bidenova lednového nástupu do prezidentského úřadu zatím nejvýše postaveným americkým představitelem, který se vydal na oficiální návštěvu do Číny.

Čínský prezident Si Ťin-pching tento týden podle médií uvedl, že Peking je připraven posílit spolupráci v oblasti ochrany klimatu s Německem a Francií. Biden zařadil klimatické změny mezi priority své zahraniční politiky a pozval čínského prezidenta na dvoudenní klimatický summit, který začíná ve čtvrtek a jehož se mají účastnit asi čtyři desítky světových lídrů.