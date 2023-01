ÚS se zastal Němce zraněného na hranici, o odškodnění se bude rozhodovat znovu

Brno - Ústavní soud (ÚS) se zastal Němce Thomase Bartsche, jemuž českoslovenští pohraničníci prostřelili koleno při pokusu o přechod železné opony směrem na Západ. České soudy mu podle advokáta Lubomíra Müllera jako odškodnění za zdravotní újmu přiznaly jen 5550 korun. Po dnešním nálezu se justice musí přiměřeným odškodněním zabývat znovu. Bartsch před rokem 1989 žil ve východním Německu, které bylo sovětským satelitem. Po zranění má trvalé zdravotní následky.

"ÚS konstatoval, že obecné soudy zvolily nepřiměřeně nízkou výši finanční satisfakce. Vycházely z vyhlášky, která se týkala pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tento případ měl být daleko citlivěji posuzován a měly být zohledněny výjimečné okolnosti,“ řekl novinářům soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Právě mimořádné okolnosti umožňují podle ÚS zvýšit odškodné za bolest oproti bodovému ohodnocení dle dobové vyhlášky. Původně přiznanou částku označil advokát Müller s ohledem na Bartschovo doživotní zmrzačení za výsměch.

"Odškodnění nemá být výsměch, má to být zadostiučinění,“ řekl Müller. Navrhoval pětinásobek, tedy 27.750 korun. I tak by suma zůstala daleko za částkami, které se za zranění s trvalými následky přiznávají v současnosti. Justice totiž musí vycházet z dobových předpisů. Může však částku zvýšit s ohledem na mimořádné okolnosti.

Šimíček poukázal také na psychické dopady události. Němec po svém zranění a zadržení nemohl vědět, že se komunistická totalita blíží ke svému pádu, a důvodně se tak obával dalších represí. "Nikdo nemohl tušit, že za několik měsíců padne Berlínská zeď," uvedl Šimíček.

Událost se odehrála v červenci 1989. Bartschovi tehdy bylo 23 let, byl občanem tehdejší Německé demokratické republiky a chtěl se dostat na Západ. Poté, co jej pohraničníci zranili, odvezli jej do nemocnice a později předali východoněmeckým bezpečnostním orgánům.

Okresní soud v Domažlicích v roce 2019 rozhodl, že byl Bartsch v Československu týden nezákonně omezen na osobní svobodě, za což mu později ministerstvo spravedlnosti vyplatilo 1027 korun. Případným odškodněním za zdravotní následky se zabýval Obvodní soud pro Prahu 2, přiznal muži 5550 korun. Rozhodnutí později potvrdil Městský soud v Praze.

Po zásahu ústavních soudců se případ vrátí k soudu prvního stupně. "Bude na obecných soudech, aby po tomto kasačním zásahu ÚS navázaly na svá dosavadní skutková zjištění a již přijaté právní závěry a znovu se pokusily nalézt spravedlivou výši odškodnění, kterou lze stěžovateli v rámci soudního řízení přiznat," stojí v nálezu.