ÚS rozhodne o stížnosti Němce postřeleného československými pohraničníky

Brno - Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Němce Thomase Bartsche, jemuž českoslovenští pohraničníci v době komunistické totality prostřelili koleno při pokusu o přechod železné opony. České soudy mu jako odškodnění za zdravotní újmu přiznaly 5550 korun, což Bartsch pokládá za nepřiměřeně nízkou sumu. Má totiž trvalé zdravotní následky.

Událost se odehrála v červenci 1989. Bartschovi tehdy bylo 23 let, byl občanem tehdejší Německé demokratické republiky a chtěl se dostat na Západ. Poté, co jej pohraničníci zranili, odvezli jej do nemocnice a později předali východoněmeckým bezpečnostním orgánům.

Okresní soud v Domažlicích v roce 2019 rozhodl, že byl Bartsch v Československu týden nezákonně omezen na osobní svobodě, za což mu později ministerstvo spravedlnosti vyplatilo 1027 korun. Případným odškodněním za zdravotní následky se zabýval Obvodní soud pro Prahu 2, přiznal však muži jen 5550 korun. Rozhodnutí později potvrdil Městský soud v Praze.

Podle Bartschova právního zástupce Lubomíra Müllera by měl Ústavní soud rozhodnout, jak správně vypočítat přiměřené odškodnění v případech, kdy českoslovenští pohraničníci někoho zmrzačili.