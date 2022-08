US Open v pondělí rozehraje i pět českých tenistů

Ilustrační foto - Česká tenistka Karolína Muchová v 1. kole US Open.

Ilustrační foto - Česká tenistka Karolína Muchová v 1. kole US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Pět českých tenistů se představí v první hrací den US Open. Do newyorského turnaje vstoupí i šestnáctiletá Sára Bejlek, kterou čeká debut v grandslamové soutěži. Soupeřkou vítězky tří letošních turnajů ITF bude Ruska Ljudmila Samsonovová.

Před nimi budou hrát Karolína Muchová s Australankou Ajlou Tomljanovicovou. Muchová předloni byla v New Yorku v osmifinále, ale loni vypadla hned v prvním kole.

Kromě Bejlek čeká premiéra na US Open také Tomáše Macháče, který vyzve jednadvacátého nasazeného Nizozemce Botice van de Zandschulpa, a Jiřího Lehečku. Česká mužská jednička bude v hlavní soutěži posledního grandslamu sezony debutovat proti Christianu Garínovi z Chile.

Nasazená třiadvacítka Barbora Krejčíková zahájí obhajobu loňského čtvrtfinále zápasem proti 201. hráčce světa Fernandě Contrerasové z Mexika.

Hodinu po půlnoci SELČ nastoupí na hlavní kurt Arthura Ashe šestinásobná vítězka turnaje Serena Williamsová. Čtyřicetiletá Američanka, jež naznačila, že by se na US Open mohla rozloučit s hvězdnou kariérou, se střetne s Dankou Koviničovou z Černé Hory.