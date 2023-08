US Open rozehraje v pondělí sedm českých tenistů včetně Muchové a Kvitové

New York - Sedm českých tenistů včetně turnajové desítky Karolíny Muchové, jedenáctky Petry Kvitové nebo Jiřího Lehečky vstoupí v pondělí do prvního hracího dne grandslamového US Open. Úvodní zápas čeká v New Yorku také osmnáctiletou Lindou Fruhvirtovou, která na Grandstandu vyzve jako druhá v pořadí domácí Američanku Danielle Collinsovou. Program zná i zbývajících šest českých zástupců, kteří zasáhnou do soutěže v úterý.

Sedmadvacetiletá finalistka letošního Roland Garros Muchová otevře v pondělí duelem s Australankou Storm Hunterovou program na kurtu 12. Zápas Kvitové se Španělkou Cristinou Bucsaovou se odehraje na sedmnáctce jako poslední.

Sedmnáctiletý Jakub Menšík si odbude grandslamový debut na kurtu číslo 6, jeho duel s Francouzem Grégoire Barrérem přijde na řadu jako druhý v pořadí. Jiří Veselý, startující díky chráněnému žebříčku, vyzve dalšího Francouze Enza Couacauda na kurtu číslo 8 jako třetí.

Dva čeští zástupci se pak představí v pondělí na devítce. Finalista turnaje ve Winston-Salemu Jiří Lehečka se utká s Rusem Aslanem Karacevem jako třetí v pořadí, hned po nich půjde do akce na stejném kurtu Kateřina Siniaková proti Rusce Anně Kalinské.

Pondělní program US Open

(začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): Šwiateková (1-Pol.) - Petersonová (Švéd.), Tien (USA) - Tiafoe (10-USA), 01:00 Siegemundová (Něm.) - Gauffová (6-USA), Muller (Fr.) - Djokovič (2-Srb.).

Kurt Louise Armstronga: Azarenková (18-Běl.) - Ferrová (Fr.), Stephensová (USA) - Haddadová-Maiaová (19-Braz.), Johnson (USA) - Fritz (9-USA), 01:00 Tsitsipas (7-Řec.) - Raonic (Kan.), Prozorovová (Rus.) - Wozniacká (Dán.).

Grandstand: Bublik (25-Kaz.) - Thiem (Rak.), Collinsová (USA) - L. Fruhvirtová (ČR), Rybakinová (4-Kaz.) - Kosťuková (Ukr.), Kwon Sun-u (Korea) - Eubanks (28-USA).

Kurt č. 6: 2. zápas Menšík (ČR) - Barrére (Fr.).

Kurt č. 8: 3. zápas Veselý (ČR) - Couacaud (Fr.).

Kurt č. 9: 3. zápas Lehečka (ČR) - Karacev (Rus.), 4. zápas Kalinská (Rus.) - Siniaková (ČR).

Kurt č. 12: 1. zápas Muchová (10-ČR) - Hunterová (Austr.).

Kurt č. 17: 4. zápas Kvitová (11-ČR) - Bucsaová (Šp.).

Úterní program

(začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): Medveděv (3-Rus.) - Balász (Maď.), Giorgiová (It.) - Pegulaová (3-USA), 01:00 Minnenová (Belg.) - V. Williamsová (USA), Alcaraz (1-Šp.) - Koepfer (Něm.).

Kurt Louise Armstronga: Džábirová (5-Tun.) - Osoriová (Kol.), Rusová (Niz.) - Keysová (17-USA), Diaz Acosta (Arg.) - Isner (USA), 01:00 Hanfmann (Něm.) - Sinner (6-It.), Zanevská (Belg.) - Sabalenková (2-Běl.).

Grandstand: Alexandrovová (22-Rus.) - Fernandezová (Kan.), Murray (Brit.) - Moutet (Fr.), Wawrinka (Švýc.) - Nišioka (Jap.), Bogdanová (Rum.) - Keninová (USA).

Kurt č. 7: 1. zápas Bouzková (31-ČR) - Kruegerová (USA).

Kurt č. 12: 1. zápas Nosková - Brengleová (USA).

Kurt č. 13: 4. zápas Bronzettiová (It.) - Krejčíková (12-ČR).

Kurt č. 14: 3. zápas Plíšková (25-ČR) - Ruseová (Rum.).

Kurt č. 15: 4. zápas Strýcová (ČR) - Kanepiová (Est.).

Kurt č. 17: 2. zápas Vondroušová (9-ČR) - Han Na-le (Korea).