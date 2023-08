US Open rozehraje sedm českých tenistů včetně Muchové a Kvitové

New York - Sedm českých tenistů včetně turnajové desítky Karolíny Muchové, jedenáctky Petry Kvitové nebo Jiřího Lehečky vstoupí dnes do grandslamového US Open. Úvodní zápas čeká v New Yorku také osmnáctiletou Lindou Fruhvirtovou, která na třetím největším dvorci Grandstandu vyzve domácí Američanku Danielle Collinsovou.

Sedmadvacetiletá finalistka letošního Roland Garros Muchová se utká s Australankou Storm Hunterovou, Kvitovou čeká Španělka Cristina Bucsaová. Finalista turnaje ve Winston-Salemu Lehečka narazí na Rusa Aslana Karaceva, hned po nich se na kurtu číslo 9 uskuteční další česko-ruský duel mezi Kateřinou Siniakovou a Annou Kalinskou.

Sedmnáctiletý Jakub Menšík si odbude grandslamový debut proti Francouzi Grégoireu Barréreovi. Jiří Veselý, jenž na US Open startuje díky takzvanému chráněnému žebříčku, vyzve dalšího Francouze Enza Couacauda.

Pondělní program US Open

(začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): Šwiateková (1-Pol.) - Petersonová (Švéd.), Tien (USA) - Tiafoe (10-USA), 01:00 Siegemundová (Něm.) - Gauffová (6-USA), Muller (Fr.) - Djokovič (2-Srb.).

Kurt Louise Armstronga: Azarenková (18-Běl.) - Ferrová (Fr.), Stephensová (USA) - Haddadová-Maiaová (19-Braz.), Johnson (USA) - Fritz (9-USA), 01:00 Tsitsipas (7-Řec.) - Raonic (Kan.), Prozorovová (Rus.) - Wozniacká (Dán.).

Grandstand: Bublik (25-Kaz.) - Thiem (Rak.), Collinsová (USA) - L. Fruhvirtová (ČR), Rybakinová (4-Kaz.) - Kosťuková (Ukr.), Kwon Sun-u (Korea) - Eubanks (28-USA).

Kurt č. 6: 2. zápas Menšík (ČR) - Barrére (Fr.).

Kurt č. 8: 3. zápas Veselý (ČR) - Couacaud (Fr.).

Kurt č. 9: 3. zápas Lehečka (ČR) - Karacev (Rus.), 4. zápas Kalinská (Rus.) - Siniaková (ČR).

Kurt č. 12: 1. zápas Muchová (10-ČR) - Hunterová (Austr.).

Kurt č. 17: 4. zápas Kvitová (11-ČR) - Bucsaová (Šp.).

Úterní program

(začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): Medveděv (3-Rus.) - Balász (Maď.), Giorgiová (It.) - Pegulaová (3-USA), 01:00 Minnenová (Belg.) - V. Williamsová (USA), Alcaraz (1-Šp.) - Koepfer (Něm.).

Kurt Louise Armstronga: Džábirová (5-Tun.) - Osoriová (Kol.), Rusová (Niz.) - Keysová (17-USA), Diaz Acosta (Arg.) - Isner (USA), 01:00 Hanfmann (Něm.) - Sinner (6-It.), Zanevská (Belg.) - Sabalenková (2-Běl.).

Grandstand: Alexandrovová (22-Rus.) - Fernandezová (Kan.), Murray (Brit.) - Moutet (Fr.), Wawrinka (Švýc.) - Nišioka (Jap.), Bogdanová (Rum.) - Keninová (USA).

Kurt č. 7: 1. zápas Bouzková (31-ČR) - Kruegerová (USA).

Kurt č. 12: 1. zápas Nosková - Brengleová (USA).

Kurt č. 13: 4. zápas Bronzettiová (It.) - Krejčíková (12-ČR).

Kurt č. 14: 3. zápas Plíšková (25-ČR) - Ruseová (Rum.).

Kurt č. 15: 4. zápas Strýcová (ČR) - Kanepiová (Est.).

Kurt č. 17: 2. zápas Vondroušová (9-ČR) - Han Na-le (Korea).