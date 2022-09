US Open: Krejčíková se Siniakovou ve čtvrtfinále, Medveděv titul neobhájí

Norský tenista Casper Ruud v osmifinále US Open v New Yorku, 4. září 2022.

New York - Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková postoupily hladce do čtvrtfinále čtyřhry na US Open, japonsko-tchajwanské duo Šúko Aojamaová, Čchan Chao-čching deklasovaly 6:2, 6:0. Nasazené trojky dál živí naději na třetí grandslamový titul v tomto roce. Triumf z betonových dvorců ve Flushing Meadows je poslední, který jim z turnajů "velké čtyřky" chybí. Rus Daniil Medveděv triumf na US Open neobhájí a přijde o post světové jedničky. Šestadvacetiletý rodák z Moskvy prohrál na betonových dvorcích v New Yorku v osmifinále s Australanem Nickem Kyrgiosem 6:7, 6:3, 3:6, 2:6.

Šestadvacetileté Češky neztratily v duelu s turnajovými patnáctkami ani jednou servis. V úvodním setu získaly dva brejky, ve druhém nepovolily soupeřkám ani game a nadělily jim "kanára". Utkání vyhrály za 62 minut.

Ve čtvrtfinále Krejčíková se Siniakovou narazí buď na americko-japonský pár Asia Muhammadová, Ena Šibaharaová, nebo polsko-mexickou dvojici Gabriela Dabrowská, Guiliana Olmosová.

Medveděv titul neobhájí, vypadl v osmifinále s Kyrgiosem

Ruský tenista Daniil Medveděv triumf na grandslamovém US Open neobhájí a přijde o post světové jedničky. Šestadvacetiletý rodák z Moskvy prohrál na betonových dvorcích v New Yorku v osmifinále s Australanem Nickem Kyrgiosem 6:7, 6:3, 3:6, 2:6. Turnajová třiadvacítka Kyrgios vyzve v další fázi Rusa Karena Chačanova, jenž zdolal Pabla Carreňu 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.

Medveděv, který dosud neztratil na turnaji ani set, prohrál utkání za necelé tři hodiny. Nestačilo mu ani 22 es a 49 vítězných míčů. Zaznamenal nejhorší výsledek na US Open od roku 2018, kdy zde vypadl ve třetím kole.

Sedmadvacetiletý Kyrgios vylepšil na US Open dosavadní maximum. Ve čtvrtfinále na grandslamu si zahraje počtvrté v kariéře a podruhé za sebou. Naposledy se dostal ve WImbledonu do finále, kde jej porazil Novak Djokovič. Srb ale kvůli odmítavému postoji k očkování proti koronaviru v New Yorku nestartuje.

"Byl to úžasný zápas," řekl Kyrgios po utkání s Medveděvem na kurtu Arthura Asche. "Daniil je obhájce titulu a byl na něj velký tlak. Já jsem ale hrál opravdu dobře. Posledních pár měsíců předvádím úžasnou hru. Kde jinde ji předvést, než tady v plném domě v New Yorku," doplnil Australan.

Dál jde také sedmička Casper Ruud, který porazil Corentina Mouteta 6:1, 6:2, 6:7, 6:2 a je prvním Norem v historii, jenž se dostal na grandslamu ve Flushing Meadows do čtvrtfinále. Třiadvacetiletý finalista letošního Roland Garros v něm vyzve turnajovou třináctku Mattea Berrettiniho. Italský tenista zdolal po třech hodinách a 46 minutách Španěla Alejandra Davidoviche 3:6 7:6, 6:3, 4:6, 6:2.

Pátý nasazený Ruud přišel v utkání jen jednou o servis a zaznamenal 43 vítězných míčů. Doposud se na grandslamovém turnaji v New Yorku dostal nejdále do třetího kola před dvěma lety. Francouz Moutet se zase jako první v historii US Open probojoval z pozice lucky losera do osmifinále.

Římský rodák Berrettini postoupil do čtvrtfinále grandslamových turnajů popáté za sebou. Semifinalista US Open z roku 2019 nasbíral v pětisetové bitvě proti Davidovichovi také 18 es.

Mezi ženami postoupila mezi nejlepší osmičku Francouzka Caroline Garciaová. Finálová přemožitelka Petry Kvitové z generálky v Cincinnati vyřadila domácí Alison Riskeovou-Amritrajovou 6:4, 6:1 a připsala si 12. vítězství za sebou. Do čtvrtfinále grandslamu se dostala podruhé v kariéře, dosud jej hrála jen na Roland Garros v roce 2017.

Další soupeřkou Garciaové bude domácí Američanka Cori Gauffová. Rodačka z Atlanty se v osmnácti letech dostala do svého třetího čtvrtfinále grandslamu a prvního na US Open. Finalistka letošního Roland Garros smazala v duelu proti Číňance Čang Šuaj v obou setech manko brejku a vyhrála dvakrát 7:5.

Pokračuje také přemožitelka Sereny Williamsové ze třetího kola Australanka Ajla Tomljanovicová. Ta vyřadila Rusku Ljudmilu Samsonovovou 7:6, 6:1 a ukončila její sérii třinácti výher za sebou. Příště narazí na Tunisanku Uns Džábirovou nebo Rusku Veroniku Kuděrmetovovou.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 4. kolo: Ruud (5-Nor.) - Moutet (Fr.) 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2, Berrettini (13-It.) - Davidovich (Šp.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2, Chačanov (27-Rus.) - Carreňo (12-Šp.) 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Kyrgios (23-Austr.) - Medveděv (1-Rus.) 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Ženy: Dvouhra - 4. kolo: Garciaová (17-Fr.) - Riskeová-Amritrajová (29-USA) 6:4, 6:1, Gauffová (12-USA) - Čang Šuaj (Čína) 7:5, 7:5, Tomljanovicová (Austr.) - Samsonovová (Rus.) 7:6 (10:8), 6:1. Čtyřhra - 3. kolo: Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Aojamaová, Čchan Chao-čching (15-Jap./Tchaj-wan) 6:2, 6:0. Juniorky: Dvouhra - 1. kolo: Havlíčková (2-ČR) - Hamiltonová (USA) 6:3, 6:4.