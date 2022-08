US Open bude zřejmě rozlučkou Williamsové, Češky k favoritkám nepatří

New York - S loučící se americkou hvězdou Serenou Williamsovou, ale bez neočkovaného trojnásobného vítěze Novaka Djokoviče odstartuje v pondělí poslední tenisový grandslam sezony US Open. České tenistky do úzkého pole favoritek v New Yorku nepatří: nejvýše nasazenou bude jednadvacátá Petra Kvitová, hned za ní následují loňské čtvrtfinalistky Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková. Titul mezi muži obhajuje světová jednička Rus Daniil Medveděv, úřadující ženskou šampionkou je Britka Emma Raducanuová.

Dvaatřicetiletá Kvitová se na pozici české jedničky vrátila díky úspěšnému vystoupení na turnaji v Cincinnati, kde ji zastavila až ve finále Francouzka Caroline Garciaová. Jednadvacátá hráčka světa a čtvrtfinalistka US Open z let 2015 a 2017 vyzve v úvodní fázi hráčku z kvalifikace, stejně jako Krejčíková nebo Marie Bouzková. Kvitová může ve třetím kole narazit na bývalou světovou jedničku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska, ve čtvrtém kole by zase mohla číhat osmá hráčka světa Jessica Pegulaová.

Druhá nejvýše nasazená Češka Plíšková vyzve v úvodu Polku Magdu Linetteovou, v případě postupu může v další fázi dojít na české derby s Bouzkovou. Rodačka z Loun se pokusí navázat na srpnový turnaj v Torontu, kde se dostala do semifinále. O týden později naopak prohrála v Cincinnati ve druhém kole. Ve Flushing Meadows se nejdále dostala do finále před šesti lety. Další loňská čtvrtfinalistka Krejčíková neprožívá ve dvouhře vydařené období, na posledních čtyřech turnajích na tvrdém povrchu si připsala jen dvě výhry.

Titul bude obhajovat devatenáctiletá Raducanuová, která se vloni stala první hráčkou v historii, jež prošla z kvalifikace až na trůn. Mezi favoritky se řadí světová jednička Iga Šwiateková z Polska, Rumunka Simona Halepová nebo domácí Cori Gauffová. Po absenci ve Wimbledonu se vrací čtyřnásobná grandslamová šampionka Japonka Naomi Ósakaová.

Turnaj bude zřejmě rozlučkou pro vítězku 23 grandslamových titulů Serenu Williamsovou. Čtyřicetiletá hvězda naznačila v zářijovém vydání magazínu Vogue konec kariéry, a přestože detaily nespecifikovala, všeobecně se čeká, že ji uzavře ve Flushing Meadows. Zde získala v roce 1999 první grandslamový titul a celkem v New Yorku triumfovala ve dvouhře šestkrát. V úvodu vyzve osmdesátou hráčku světa Danku Koviničovou z Černé Hory.

Na rozdíl od Wimbledonu budou na turnaji v New Yorku hrát ruští tenisté. Titul mezi muži obhajuje světová jednička Medveděv. sesadit se ho pokusí Španělé Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Řek Stefanos Tsitsipas nebo Australan Nick Kyrgios.

Chybět bude naopak loňský finalista Djokovič, který kvůli neabsolvovanému očkování proti koronaviru do USA neodcestoval. Wimbledonský šampion přišel o šanci získat 22. grandslamový titul, čímž by vyrovnal rekordmana Nadala. Šestý hráč světa vynechá kvůli odmítavému postoji k vakcíně druhý grandslam v sezoně, na začátku roku chyběl i na Australian Open. Kvůli zranění kotníku nenastoupí ani světová dvojka Němec Alexander Zverev.

Šestatřicetiletý Nadal může po triumfu v Austrálii a na Roland Garros získat třetí grandslamový titul v sezoně, otázkou ale bude jeho zdravotní stav. Rodák z Mallorky odstoupil z Wimbledonu kvůli natrženému břišnímu svalu a od té doby odehrál jen jeden soutěžní zápas. Na turnaji v Cincinnati prohrál hned v úvodu s pozdějším vítězem Bornou Čoričem z Chorvatska.

Celková dotace US Open přesáhne poprvé 60 milionů dolarů (1,48 miliardy korun). Vítězové dvouher obdrží 2,6 milionu dolarů (64,2 milionu korun), o sto tisíc více než loni. Prémie pro nejlepší ale mají stále daleko k odměnám před pandemií koronaviru - v roce 2019 si šampioni odnesli šek na 3,9 milionu dolarů.