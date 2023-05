ÚS bude řešit novelu o valorizaci penzí, stížnosti podali senátoři a ANO

Brno - Opoziční hnutí ANO a skupina senátorů se kvůli vládní novele o zkrácení červnové valorizace penzí obrátily na Ústavní soud. Poslanci ANO stížnost podali dnes, odůvodnili ji protiústavností, kterou vidí v retroaktivitě a způsobu projednávání novely ve stavu legislativní nouze ve Sněmovně. Senátoři, za které jednal Michael Canov (SLK) z klubu Starostů a nezávislých, zpochybnili u soudu předpis ve čtvrtek. Obě skupiny žádají přednostní projednání svých podání, soud další postup zatím nespecifikoval. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) věří, že vláda zákon obhájí, a odmítá tvrzení, že snížení mimořádné valorizace bylo retroaktivní a nabouralo očekávání zvýšení důchodů.

"Jenom podotýkám, že my jsme valorizaci nezrušili, nevypnuli. Důchody i v rámci této mimořádné valorizace (v červnu) rostou o 760 korun, takže není to tak, že by někdo důchodcům snižoval důchody. Nic z toho není pravda," reagoval na podání stížností u soudu Jurečka.

Průměrná měsíční penze podle novely vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun, jak by tomu bylo podle běžných zákonných pravidel. Snížení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Opozice naopak mluví o ožebračování nebo okrádání důchodců, kteří jen letos přijdou v průměru zhruba o 7000 korun.

Jména soudců zpravodajů, kteří dostanou oba podněty na starost, zveřejní soud patrně v úterý. Senátoři podle mluvčí ÚS Kamily Abbasi navrhli zrušit celou novelu. Poslanci navrhují zrušit buď části, případně celý předpis. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové návrh podepsalo všech 71 poslanců hnutí.

"Protiústavnost jasně spatřujeme v nepřípustné a zakázané retroaktivitě, v jednorázové úpravě valorizačního mechanismu, ke které došlo až poté, co vznikl na vyplacení zákonný nárok. Tudíž bylo jednoznačně narušeno i legitimní očekávání a ústavní princip právní jistoty," uvedla Schillerová. Podle předsedy sněmovního ústavně-právního výboru Radka Vondráčka (ANO) jedním z pilířů čtyřicetistránkového návrhu je také porušení procedurálních práv parlamentní menšiny.

Schillerová je přesvědčena, že ÚS rozhodne tak, že část novely zruší. Pak by se podle ní museli za své kroky zodpovídat nejen členové kabinetu, ale všichni koaliční poslanci.

Nicméně Jurečka si myslí, že vláda zákon u ÚS obhájí, má k tomu podle něj silné argumenty. Jak už řekl ve středu po jednání vlády, ministerstvo práce je chystá několik týdnů. Vicepremiér současně poukazuje na to, že za poslední rok a půl penze rekordně rostly. Poměr průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě se zvedl ze dvou pětin na polovinu.

Senátoři záměr podat ústavní stížnost předem neavizovali a Canov se k ní zatím nevyjádřil. Na počátku března byl ale mezi 12 senátory z řad Starostů, KDU-ČSL, Pirátů, ANO, ČSSD a hnutí SEN 21, kteří spornou důchodovou novelu odmítli podpořit. Advokátka skupiny senátorů Ingrid Galovcová na dotaz ČTK neodpověděla s vysvětlením, že nemá souhlas klientů.

ANO podle Schillerové o dřívějším podání skupiny senátorů nemělo informace. "Kdyby to tak bylo a Senát byl rychlejší než my, tak se mírně mění procesní postavení, protože Ústavní soud je v tom poměrně rigidní, konzervativní a jakékoli další podání pak označuje jako vedlejšího účastníka," řekl Vondráček. "Ale obsah se projedná naprosto stejně," dodal.

Situace, kdy více aktérů zpochybnilo u soudu jeden právní předpis, v minulosti nastaly opakovaně, týkalo se to například církevních restitucí. Soud zpravidla jako základ vzal první doručený návrh, ostatní odmítl, avšak z pisatelů udělal účastníky řízení a naslouchal jejich argumentům.