Urychlit dodávky tanků Leopard 2 mohou podle FAZ i Česko se Slovenskem

Berlín/Bratislava - Německý zbrojní průmysl by mohl ještě letos připravit pro Ukrajinu až 15 tanků Leopard 2. S odvolání na své zdroje o tom informoval deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), který připomenul, že dosud průmysl jako možný termín dodání uváděl nejdříve rok 2024. Tanků by ale letos podle FAZ mohlo Německo dodat Ukrajině až o třicet více, pokud by Česko a Slovensko souhlasily se zpožděním dodávek pro své ozbrojené síly. Vyjádření českého ministerstva obrany ČTK zjišťuje. Slovenské ministerstvo obrany ČTK pouze sdělilo, že o možnostech podpory Ukrajiny jedná se spojenci. Německo nyní čelí tlaku, aby s poskytnutím leopardů souhlasilo, ochotu předat Ukrajině své tanky tohoto typu již ohlásily Polsko a Finsko.

Šéf německého zbrojního koncernu Rheinmetall Armin Papperger v nedávném rozhovoru prohlásil, že podnik by mohl s případnými dodávkami začít nejdříve v roce 2024. Podle FAZ je ale zbrojní průmysl schopen tanky dodat již letos v říjnu. "Rozhodnutí ale potřebujeme dnes," citoval deník nejmenované zbrojní zástupce. V takovém případě by společnosti Rheinmetall a Krauss-Maffei Wegmann, které tanky Leopard 2 vyrábějí, mohly od třetího čtvrtletí expedovat jeden tank týdně.

Výrazně urychlit případné dodávky pro Ukrajinu by mohly podle FAZ Česko a Slovensko, kterým Německo darovalo tanky Leopard 2 náhradou za to, že tyto země předaly Kyjevu zbrojní techniku ze sovětské éry. Česko loni v prosinci převzalo první z tanků Leopard, celkem pak obdrží 14 starších bojových tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Také Slovensko loni v prosinci převzalo první z 15 tanků Leopard 2A4.

O scénáři, kdy by Česko se Slovenskem dostaly tanky až v roce 2024, se v Německu podle FAZ nyní uvažuje. "S takovým přerozdělením by však musely vlády v Praze a Bratislavě souhlasit," poznamenal deník. Kladný postoj obou zemí by podle FAZ znamenal dalších 29 tanků Leopard 2 pro Ukrajinu v letošním roce.

"Rozumíme potřebě podpořit Ukrajinu těžkou technikou. O možnostech diskutujeme se spojenci, zatím ovšem bez konkrétních detailů, o kterých bychom mohli informovat," napsala ČTK mluvčí slovenského ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Rozhodnutí, zda Ukrajině k obraně před ruskou invazí poskytnout tanky Leopard 2, je na vládě kancléře Olafa Scholze. Ten opakovaně prohlásil, že Německo bude ve zbrojních dodávkách postupovat v přísné shodě se spojenci, aby předešlo eskalaci konfliktu. Po dohodě se spojenci již Berlín slíbil ukrajinským silám baterii systému protivzdušné obrany Patriot nebo čtyři desítky bojových vozidel pěchoty Marder, souhlas s tanky Leopard 2 se ale zatím vydat zdráhá.

Ve čtvrtek německé ministerstvo obrany převezme Boris Pistorius, který nahradí odcházející Christinu Lambrechtovou. Německá média poukazují na to, že ještě před nástupem do funkce Pistorius čelí rostoucímu tlaku, aby dodávky tanků podpořil. Tlak na poskytnutí tanků stupňuje opoziční konzervativní unie CDU/CSU a také vládní Zelení. V pátek se navíc koná na americké letecké základně Ramstein v Německu schůzka zemí, které Ukrajinu zbrojně podporují. Média nepochybují, že tématem jednání budou také Leopardy 2.