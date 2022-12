Úrokové sazby ČNB by měly být při 16procentní inflaci vyšší, míní Rusnok

Praha - Úrokové sazby České národní banky by měly při 16procentní inflaci a nejistém výhledu být vyšší. V pořadu otázky Václava Moravce České televize to řekl bývalý guvernér ČNB, bývalý premiér a ministr financí Jiří Rusnok. Prioritou bankovní rady ČNB musí být podle něj boj s inflací, která je příčinou všech problémů.

"Říkat, že tu s námi vysoké úrokové sazby zůstanou delší dobu, je rezignace, katastrofa. Zastavit růst sazeb, protože to stejně nepomáhá... Bodejť by to pomáhalo, když to má zpoždění rok a půl až dva roky. Každý měsíc, kdy budeme mít inflaci zbytečně vyšší, bude působit všechny problémy, které zažíváme," uvedl Rusnok.

"Nejsem expert, ale zřejmě došlo k zastavení růstu sazeb předčasně," doplnil ekonom IDEA Cerge-EI a člen poradního sboru ministerstva práce a sociálních věcí Filip Pertold

Bankovní rada ČNB na svém posledním letošním zasedání ponechá ve středu podle analytiků základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Naznačují to i výroky některých členů rady v posledním týdnu. Sedmiprocentní základní úroková sazba platí od 22. června, je na nejvyšší úrovni od roku 1999.

Členové bankovní rady v rozhovorech s médii dávali najevo, že chtějí zachovat stabilitu sazeb. Oldřich Dědek uvedl, že s ohledem na údaje naznačující dosažení vrcholu inflace převažují argumenty pro ponechání sazby v nynější výši. Karina Kubelková považuje sazby pro současnou situaci dostatečné, pro zvýšení by hlasovala v případě, že by se v reálné ekonomice projevila proinflační rizika, například by výrazně oživila domácí poptávka. Oba zároveň vyloučili, že by nyní bankovní rada zvažovala snížení sazeb.