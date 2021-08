Úroda obilovin bude průměrná, zemědělci sklidí 7,4 milionu tun

České Budějovice - Sklizeň letos bude průměrná s 7,4 milionu tun základních obilovin, uvedli dnes na tiskové konferenci zástupci Agrární komory ČR. Deštivý konec žní se podle nich nepovedl. Ceny obilovin se podle Josefa Kubiše neurčují v ČR, ale na základě sklizně a oseté plochy v Německu a ve Francii. Dodal, že cena obilovin na jaře mírně vzrostla, úroda a počasí v ČR na ni nebude mít vliv. Odhad komory je vyšší než odhady Českého statistického úřadu, který hovoří o necelých sedmi milionech tun.

"V letošním roce ještě nemáme sklizeno a jak se říká pod střechou. Je to způsobeno průběhem letošního počasí, i v průběhu Země Živitelky nám většinou prší," řekl na úvod náměstek ministra zemědělství Jindřich Fialka.

Obilí podle dat ministerstva není ještě sklizené v Karlovarském, Plzeňském a Libereckém kraji. V ČR se podle Kubiše každoročně spotřebuje 5,2 milionu tun obilovin, část české produkce tak půjde stále na export.

Obilí sklizené před dešti je podle Kubiše kvalitní. Na polích však podle údajů ministerstva v minulém týdnu zbývala ještě čtvrtina úrody. To je podle něj většinou určené jako krmivo pro zvířata.

Naprostá většina letošních měsíců byla srážkově nadprůměrná, v červenci, kdy žně začínaly, šlo o 130 procent dlouhodobých průměrů, uvedla komora. "Letošní počasí neodpovídá obvyklému průběhu roku. Zemědělci jsou ale na nepředvídatelnost podmínek zvyklí a překonávají řadu různých překážek každý rok. Jsem přesvědčený, že dělají vše pro to, aby sklizeň všech plodin proběhla také v letošním roce v požadované kvalitě i kvantitě," doplnil prezident komory Jan Doležal.

Letošní sklizně obilovin komplikovaly deště, pole byla podle Agrární komory ČR na začátku srpna podmáčená, lokálně se tvořily až močály. Zemědělci tak nemohli vyjet na některá pole s technikou, aby se do měkké půdy nezabořili. Žně tak mají několikatýdenní zpoždění. Zemědělci by letos měli sklidit v Česku 6,995 milionu tun základních obilovin, o čtyři procenta méně než loni. Úroda řepky by pak měla meziročně klesnout o 13,3 procenta na 1,079 milionu tun, odhadl již dříve Český statistický úřad.