Úroda jablek po mrazech a suchu klesne asi o 30 procent

Holovousy (Jičínsko) - Letošní úroda jablek v sadech českých pěstitelů by podle posledního odhadu k 1. září měla meziročně klesnout o 30 procent na 101.988 tun. Mělo by tak jít o jednu z nejnižších sklizní jablek v novodobé historii České republiky. Ceny jablek podle ovocnářů zřejmě vzrostou. Ještě v červnu sadaři mínili, že meziroční pokles bude kolem 22 procent. Důvodem propadu jsou jarní mrazy a pozdější sucho a krupobití. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Od státu by ovocnáři měli letos na kompenzace škod z jarních mrazů, které jsou hlavním důvodem poklesu úrody jablek, dostat 50 milionů korun.

"Snížení odhadu sklizně (v září) přibližně o deset procent oproti prvnímu odhadu (v červnu) je způsobeno především následným suchým obdobím a místním krupobitím. Snížení produkce se projevilo v rámci celého sortimentu odrůd, nejvíce však u podzimních odrůd jabloní," uvedla dnes pro ČTK mluvčí ÚKZÚZ Lucie Pytlíková.

Ceny jablek se v Česku řídí vývojem trhu v Evropě, dovoz totiž zajišťuje přes polovinu české spotřeby. Ceny významně závisí na úrodě v Polsku a Itálii, odkud se jablka do Česka hlavně dovážejí. "I v Polsku a Itálii je letos předpoklad nižší úrody, takže se dá předpokládat zvýšení cen," řekl ČTK předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Nepředpokládá, že by ceny jablek vyšplhaly na úroveň cen z velmi slabé sklizně roku 2017.

Podle Českého statistického úřadu činí průměrná cena jablek v obchodech 30,80 koruny za kilogram, zatímco loni ve stejné době byla 33,82 Kč/kg. Letos v červnu průměrná cena jablek propadla meziročně o téměř 40 procent na úroveň 27 korun za kilogram ze zhruba 43 Kč/kg v červnu 2018. Propad cen v obchodní sezoně 2018/2019 byl dán nadprůměrnou úrodou jablek v roce 2018 v celé Evropě.

Na rozdíl od jablek je zářijový odhad sklizně u hrušní příznivější. Sklizeň hrušek by měla dosáhnout asi 7120 tun, což proti červnovému odhadu představuje nárůst o osm procent a meziročně to znamená zvýšení o čtyři procenta. "U hrušní je nárůst daný schopností hrušní dohnat ztrátu v množství plodů jejich velikostí. Nárůst v odhadu sklizně nastal především u odrůd Konference, Boscova lahvice, Bohemica," uvedla Pytlíková.

Poslední odhad sklizně k 1. září se týká jen jádrovin, ostatní ovoce je většinou sklizené. Sklizeň jablek je nyní v plném proudu a potrvá do konce října. Definitivní údaje o sklizni všech druhů ovoce budou k dispozici příští rok v lednu.

Podle červnového odhadu a se započítáním zářijového odhadu u jablek a hrušek by celková sklizeň ovoce mohla letos meziročně klesnout o 27 procent přibližně na 130.000 tun. V porovnání s pětiletým průměrem sklizní v letech 2014 až 2018 to představuje pokles o 18 procent.

Ztráty na tržbách ovocnářů kvůli mrazům dosahují podle odhadů ministerstva zemědělství až 158 milionů korun. Nejvíce mrazy postihly jabloně, produkce klesla ale i u višní, rybízů, broskví, třešní a jahod. Částečnou kompenzaci škod pro ovocnáře ministerstvo navrhlo i kvůli nepříznivé situaci na trhu s ovocem v posledních letech, mimo jiné v důsledku ruského embarga.

Podpora podle Ludvíka pomůže hlavně menším podnikům. "Jarní mrazy jsou v ovocnářství nepojistitelným rizikem a pěstitelé se, na rozdíl od škod krupobitím, nemají možnost bránit. Podobným způsobem pomáhají ovocnářům také vlády v okolních zemích, a tak i naši pěstitelé mají díky této podpoře srovnatelné podmínky," uvedl Ludvík.

Odhadnuté škody na jablkách činí 134 milionů korun a 24 milionů činí škody na ostatním ovoci. Kromě toho vznikla také škoda na kvalitě plodů, a to zejména u jádrovin, ovocnáři ji odhadují zhruba na 50 milionů korun.

Poslední velké poškození ovocných sadů mrazy přišlo v roce 2017. Tehdy mrazy poškodily asi 40 procent ploch sadů v ČR a ztráty na produkci dosáhly půl miliardy korun. Sklizeň ovoce se propadla na hluboce podprůměrných 119.310 tun a byla druhou nejnižší sklizní od roku 1990 na území Česka. Nižší sklizeň byla v novodobé historii českého ovocnářství jen v roce 2011, kdy se sklidilo 101.249 tun ovoce. I tehdy byly důvodem propadu mrazy.

Vývoj sklizně jádrovin v intenzivních sadech v ČR v letech 2008 až 2018 a k 1. září 2019 v tunách:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 jablka 156.697 144.993 103.304 79.134 117.897 120.602 hrušky 2649 5866 3482 3103 5774 7437

2014 2015 2016 2017 2018 odhad k 1.9.2019 pětiletý průměr 2014-18 jablka 130.902 155.640 126.434 101.844 144.888 101.988 131.942 hrušky 3758 10.002 6643 4043 7120 7406 6313

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský