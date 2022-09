Úroda jablek má letos vzrůst o 22 procent na 134.000 tun, hrušek bude méně

Hradec Králové - Letošní úroda jablek v sadech českých pěstitelů by podle posledního odhadu k 1. září měla meziročně vzrůst o 22 procent na 133.895 tun. Šlo by o nejvyšší sklizeň od roku 2018, kdy úroda dosáhla téměř 145.000 tun. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Jablka jsou nejpěstovanějším ovocným druhem v zemi. Minulý týden ovocnáři uvedli, že část úrody jablek může letos kvůli zvyšujícím se nákladům na skladování zůstat nesklizená.

U prvního odhadu sklizně z 15. června sadaři čekali u jablek nárůst úrody jen o 16 procent na necelých 128.000 tun. "V některých pěstebních oblastech se vyskytly kroupy a delší období sucha. Jelikož však v letních měsících přišel vyšší úhrn srážek, zbývající plody dorostly, a tudíž je odhadovaný výnos nad pětiletým průměrem," uvedla mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková. V porovnání s průměrem sklizní předchozích pěti let 2017 až 2021 by letošní úroda jablek měla být vyšší o 16 procent.