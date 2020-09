Úroda jablek má být letos podprůměrná, sadařům chybějí česáči

Holovousy (Jičínsko) - Letošní sklizeň jablek v České republice bude letos podprůměrná na úrovni 111.605 tun. V porovnání s loňskou velmi nízkou sklizní by měla sice vzrůst o 8,5 procenta, ale proti průměru sklizní posledních pěti let bude propad činit 12 procent. Sklizeň hrušek by měla meziročně klesnout o sedm procent a proti pětiletému průměru o 14 procent. Vyplývá to z posledního odhadu sklizně jablek a hrušek provedeného k 1. září Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Ovocnářům nyní kvůli omezenému cestování kvůli koronaviru chybějí česáči z ciziny.

Zářijový odhad u jablek podle mluvčí ÚKZÚZ Ivany Krškové potvrdil čísla z letošního prvního odhadu z poloviny června. "Kvalita plodů je letos negativně ovlivněna výskytem pozdních jarních mrazů, což může mít vliv na nižší podíl tržního ovoce," uvedla Kršková. Upozornila, že sklizeň by mohla být ještě nižší než současný odhad, protože se v ní mohou negativně projevit silné srážky provázené místy i krupobitím, které ČR zasáhly v prvních dvou červnových dekádách.

Meziroční poklesy sklizně jablek čekají pěstitelé ve středních a východních Čechách. Propad u sklizně hrušek čekají pěstitelé ve středních Čechách. U ostatních ovocných druhů ÚKZÚZ zářijový odhad sklizně nedělá.

Sklizeň jablek začala v minulých dnech a ovocnářům podle odhadu předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka chybějí stovky pracovníků. Většinou chybějí česáči z Ukrajiny, Bulharska, Rumunska či Moldavska, kteří před epidemií koronaviru do Česka pravidelně na sklizeň jezdili. Pro hladké zvládnutí sklizně jablek je v Česku při očekávané nižší úrodě potřeba kolem 3000 lidí.

"Většina podniků má lidí méně, než by potřebovala. Situace je kvůli koronaviru stále nejistá a může se rychle změnit. Nevíme, co bude v dalších dnech, stále tu je riziko karantén či uzavření hranic," řekl Ludvík. Sezonní pracovníky ovocnáři potřebují přibližně do poloviny listopadu.

Ceny jablek, která jsou ovocem s nejvyšší spotřebou v zemi, v srpnu v obchodech vzrostly na rekordních 50 korun za kilogram. Meziročně to představovalo zdražení o 66 procent. S novou sklizní by ceny měly podle ovocnářů klesnout.