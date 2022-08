Úřednické odbory ukončily stávkovou pohotovost, v níž byly kvůli platům

Praha - Úřednické odbory ukončily k dnešku stávkovou pohotovost, v níž byly kvůli podpoře svých požadavků na růst platů od června. ČTK to sdělil jejich předák Pavel Bednář. Vedení odborového svazu státních orgánů a organizací tak rozhodlo poté, co se odboráři dohodli v úterý večer s lídry vládních stran na desetiprocentním navýšení platových tarifů pracovníkům veřejné sféry, kteří letos přidáno nedostali. Týká se to lidí ve veřejných službách i zaměstnanců státu.

Stávkovou pohotovost vyhlásilo začátkem června devět odborových svazů veřejného sektoru. Vedle odborů státních orgánů a organizací to byly třeba zdravotnické či školské odbory. Další čtyři svazy je podporovaly. Někteří předáci po úterní dohodě s koaličními politiky uvedli, že jejich svaz nejspíš pohotovost zruší.

"Koalice se dohodla se zástupci odborových svazů ve veřejných službách a správě na valorizaci platů zaměstnanců veřejného sektoru ještě v roce 2022. Tato podmínka vyhlášené stávkové pohotovosti byla tedy splněna," uvedl Bednář k rozhodnutí předsednictva úřednického svazu.

Pro letošek se plat zmrazil úředníkům, pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím. Odbory pro ně požadovaly od září deset procent do tarifů navíc. Lídři koalice s takovým navýšením souhlasili, ale jen pro pracovníky veřejné sféry, ne ve státní službě. Výdělek se tak měl od září upravit asi 305.000 pracovníků. V úterý se odboráři a vládní politici dohodli na tom, že si polepší i dalších asi 60.000 lidí ve státní službě. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že by navýšení mělo do konce roku rozpočet stát asi 1,1 miliardy korun navíc.

Odbory žádaly původně kvůli vysoké inflaci růst platů všech zaměstnanců veřejných a státních služeb od srpna, nebo od září. Pro policisty, hasiče či učitele chtěli vyjednat 700 či 1000 korun plošně do tarifů. S požadavkem předáci neuspěli. Vláda počítá s tím, že bezpečnostním sborům vzroste tarif od ledna o deset procent. O platech učitelů, lékařů, sester a dalších profesí se bude jednat v září.

Jurečka po úterním jednání s odbory uvedl, že se růst výdělků musí ale projevit od ledna ve snížení počtu státních zaměstnanců. Novinářům ministr pak řekl, že o tom bude vláda v dalších týdnech intenzivně jednat. Podmínkou pro seškrtání postů je postup digitalizace, dodal Jurečka.