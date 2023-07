Určitě nejásáme, ale ono se to protrhne, věří Koubek po nepovedeném úvodu sezony

Plzeň - Fotbalisté Plzně ani ve druhém soutěžním utkání nové sezony neskórovali a po víkendové porážce 0:1 v Teplicích v prvním kole nejvyšší soutěže dnes doma jen remizovali v úvodním duelu 2. předkola Evropské konferenční ligy s Dritou bez branek. Staronový trenér Viktorie Miroslav Koubek připustil, že nejásá, zároveň je ale přesvědčen, že jeho svěřenci střelecké trápení brzy prolomí. Na tiskové konferenci uvedl, že šance na postup nyní vidí před odvetou v Kosovu jako vyrovnané.

"Určitě nejásáme. Zápasy byly dva - v Teplicích a s Dritou. Tam jsme šance neměli a byli jsme absolutně bezzubí. Dnes to mělo úplně jiné parametry, šance jsme si vytvářeli. Je to rozdíl oproti poslednímu zápasu. Nezbývá než pracovat a ono se to protrhne," řekl Koubek.

"To tak ve fotbale bývá, bohužel je to na začátku sezony. Ukazuje se, že nám nesedí hra do těchto trochu zaparkovaných autobusů, do hlubokého bloku. Ono to nesedí nikomu. Ale dnes jsme k tomu přistupovali, jak to překonat, správně," doplnil jednasedmdesátiletý nejstarší trenér české ligy, který se před sezonou po osmi letech vrátil na plzeňskou lavičku.

Jeho svěřenci měli proti Dritě řadu šancí, dokonce dvakrát trefili břevno, skórovat ale z velké převahy nedokázali. "Myslím, že to bylo na čtyři nebo pět gólů. Problémem zápasu ale byla realizace šancí, proto je výsledek 0:0. Neměli jsme pravděpodobně kvalitu v koncovce, neměli jsme trochu i štěstí a byl tam výborný brankář, který měl dnes dobrý den. Nic se k nám ani neodrazilo," litoval Koubek.

V 86. minutě se hodně oddychl, když střídající Albert Dabiqaj po brejku ve stoprocentní šanci sám před gólmanem Jindřichem Staňkem těsně minul domácí branku. "To jsou zákony fotbalu, to je absolutní klasika. Zápas, ve kterém vám to tam nepadá. Bušíte, bušíte a pak se jen třesete, jestli se soupeři nepovede brejk. Do nějaké šance se dostane každý. Musíte se jen modlit," řekl Koubek.

Šance na postup před venkovní odvetou v Prištině jsou podle něj vyrovnané. "Šance jsou stále stejné, je to po prvním zápase otevřený duel. Máme nějaké herní poznání, že je to hratelný soupeř, což jsme samozřejmě věděli. Teď si to vyhodnotíme a připravíme se na to. Když někdo řekne, že šance jsou z hlediska domácího prostředí pro Dritu v odvetě 50 na 50, tak by to tak nějak mohlo být," přemítal Koubek.

Věří, že v odvetě by Plzeň mohla mít více prostoru v ofenzivě. "Domácí se budou snažit skórovat, určité skulinky v obraně mohou být. Ale my chceme hrát aktivně i tam. Nemáme co bránit, je to 0:0. Pokud by se utkání dostalo do vyrovnaného obrazu, mohlo by to pro nás být lepší," dodal Koubek.