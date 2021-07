Určitě nebudeme hrát na remízu, řekl kouč Bílek před odvetou s Brestem

Jerevan - Fotbalisté Plzně podle trenéra Michala Bílka ve čtvrteční odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy s Dynamem Brest nebudou hrát na remízu, která by jim vzhledem k domácímu vítězství 2:1 stačila na postup. Bývalý reprezentační kouč věří, že Viktoria se vyrovná i se všemi nástrahami neutrálního hřiště v Jerevanu.

"Určitě na remízu hrát nebudeme. První zápas jsme vyhráli 2:1, což je naše výhoda, ale není to takový náskok, abychom se mohli soustředit jen na defenzivu. Budeme chtít hrát aktivně jako v první půli, být nebezpeční, vytvářet si střelecké příležitosti a chodit daleko víc do zakončení než v prvním zápase," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

"Prodloužení a penaltám se chceme vyhnout. Věřím tomu, že utkání zvládneme tak, aby se rozhodlo po 90 minutách v náš prospěch. Ale jsme připraveni i na tuto variantu, penalty jsme na tréninku kopali v minulém týdnu, takže věřím, že máme dobré střelce s pevnými nervy, kdyby k tomu došlo," doplnil šestapadesátiletý kouč.

Podle něj se Západočeši poučili z nepovedeného druhého poločasu v úvodním duelu s Brestem. "Když jsme trošku upustili od své hry, nechali jim prostor a už nedoráželi tak zodpovědně jako v první půli, oni toho využili a byli nebezpeční. To je návod do zítřejšího zápasu. Musíme být kompaktní, nesmíme otevírat prostory, protože hlavně číslo 9 a 10 (Bilenkij a Šestjuk) jsou velmi dobří útočníci," upozornil Bílek.

Utkání se odehraje v Jerevanu kvůli omezení letecké dopravy v Bělorusku. "Je to takové nezvyklé. Absolvovali jsme dalekou cestu do Arménie, je tady velké teplo, v Brestu by asi bylo jiné počasí. Ale bereme to jako realitu, takhle se rozhodlo," konstatoval Bílek.

"Budeme se muset vyrovnat s podmínkami, které tady jsou - hra bez diváků, spíše tréninkový stadion. Bude to o tom, jak se na utkání připravíme. Víme, o co hrajeme. Věřím, že všechno bude v pořádku," přidal plzeňský trenér.

Kvůli zdravotním problémům nemohl vzít do Jerevanu devět hráčů, početnou marodku ale už opustil stoper Lukáš Hejda. "Teď dva týdny nehrál, takže uvidíme, jak bude dneska vypadat na tréninku. Ale máme další varianty. Nejenom na křídlech, ale i ve středu pole ještě nejsem úplně rozhodnutý, v jakém složení nastoupíme. Na výběr máme a času je poměrně dost do zítřka," uvedl Bílek.

"Jsem přesvědčený o tom, že náš tým je silnější. Ale to vůbec nerozhoduje, rozhoduje momentální připravenost, forma a přístup. Věřím tomu, že úspěšnější budeme my. Naším cílem není postup pouze v tomhle dvojzápase, ale chceme postoupit do skupiny. To nám jednoznačně velí zítřejší utkání zvládnout," dodal někdejší reprezentační záložník.