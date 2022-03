Úřady začaly vyřizovat humanitární dávku, tvořily se znovu fronty

Praha - Úřady práce začaly dnes vyřizovat novou humanitární dávku pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. U poboček se znovu tvořily fronty. Novou on-line aplikaci mohli k vyřízení využít zatím jen lidé, kteří uprchli do Česka v prvních dnech ruské invaze a získali uprchlické vízum do 4. března. Podle mluvčí ministerstva práce Evy Davidové je aplikace v pilotním provozu pro asi 10.000 osob a postupně se bude rozšiřovat. MInistr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) požádal ukrajinské příchozí, aby kvůli urychlení procesu žádali on-line a co nejdřív si zřídili také účet u české banky. Kolik lidí o humanitární podporu první den požádalo a kolik využilo aplikaci, ministerstvo a úřad práce nesdělily.

"Prosíme občany Ukrajiny, aby pokud možno žádali o humanitární dávku on-line, aby měli zřízen bankovní účet u české banky, aby peníze mohli dostávat bezhotovostně. To je za nás velký apel a velká prosba. Lidé by se vyhnuli frontám na úřadech práce," řekl dnes novinářům ministr. Podle něj ale lidé mohou vyřizování zkrátit i tehdy, když si pro peníze půjdou na úřad a předem své údaje zadají do aplikace. Jurečka dodal, že lidem bez konta úřady vyplácí peníze hotově.

Do aplikace se žadatel dostane přes ministerský web. Hned v horní části stránky je odkaz na vyřízení humanitární dávky. Po kliknutí se objeví výběr jazyka, a to buď češtiny, nebo ukrajinštiny. Na následné uvítací stránce ministerstvo informuje, že aplikace je nyní v pilotním provozu a zapojit se do něj mohou žadatelé, kteří získali vízum ke strpění do 4. března. "Pilotní provoz budeme v nejbližších dnech rozšiřovat. S provozem pro všechny klienty počítáme nejpozději od 28. března. Vyčkejte proto se založením žádosti, až vám to aplikace umožní," uvádí v úvodu ministerstvo. Odpoledne se do kolonky pro datum vydání víza nedařilo zadat ani dřívější termín. Podle mluvčí resortu se pilotní provoz on-line aplikace nastavil kvůli otestování na 10.000 lidí.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Za prvních osm dnů války ke 4. březnu ministerstvo vnitra vydalo celkem 33.899 víz ke strpění.

Podle mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřiny Beránkové se na pracovní úřady po celé republice obrací denně velké množství uprchlíků. "Pokud jde o možnost řešení obrovského náporu na kontaktních pracovištích, v první řade se úřad práce snaží motivovat příchozí, aby si co nejrychleji zřídili účet u české banky," uvedla mluvčí. Podle ní některé pobočky rozšířily úřední hodiny, jinde vypomáhají kolegové z jiných odborů.

Na humanitární dávku 5000 korun na zajištění potřeb a pořízení základního vybavení pro začátek života v Česku mají nárok uprchlíci, kteří dorazili do Česka po 24. únoru a získali ochranu či vízum ke strpění. Pětitisícovou podporu mohou lidé v případě potřeby získat opakovaně, a to ještě v pěti dalších měsících. Musí o ni už ale pravidelně žádat. Úřad práce válečným uprchlíkům dosud vyplácel dávku mimořádné okamžité pomoci. Dospělý mohl získat částku do existenčního minima 2490 korun a děti podle svého věku od 1970 do 2770 korun. Podle Beránkové úřad přijal celkem 111.000 žádostí o tuto podporu.