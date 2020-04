Úřady vyřídily 76 pct žádostí firem o příspěvek na mzdy

Praha - Úřady práce dosud dostaly od firem, na které dopadla omezení kvůli šíření koronaviru, na 32.300 žádostí o příspěvek na náhradu mezd, z toho více než 76 procent vyřídily. ČTK to dnes sdělilo tiskové oddělení Úřadu práce ČR a ministerstva práce a sociálních věcí. Program Antivirus, z něhož mohou firmy získat dva druhy příspěvků na mzdy, se spustil 6. dubna.

"Ke včerejšímu dni (neděli) bylo přijato 32.287 žádostí, z nichž Úřad práce už 24.597 zpracoval. Zbývající žádosti úředníci zpracují během několika málo příštích dnů," uvedli zástupci úřadu.

Největší počet žádostí registruje krajská pobočka úřadu práce v Praze, přes 9000. Více než 3000 žádostí evidují úřady v Ostravě, Brně a Příbrami.

Podle úřadů firmy v posledních dnech výrazně méně chybují ve vyplňování žádostí než na počátku fungování programu. Nicméně nadále se úředníci setkávají s žádostmi, kde chybí údaje nebo je nesprávně uvedeno identifikační číslo, případně číslo bankovního účtu žadatele. "Pro získání příspěvku je třeba zaslat kompletně a správně vyplněnou žádost včetně všech povinných příloh," uvedlo tiskové oddělení.

Příspěvky na mzdy z programu Antivirus mají snížit náklady zaměstnavatelů a bránit propouštění. Stát uhradí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či mzdy pracovníků uzavřených provozů do částky 39.000 korun. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku pracovníků a surovin či kvůli poklesu poptávky proplatí 60 procent výplaty, a to do částky 29.000 korun. Oba příspěvky se stanoví ze superhrubé mzdy. Poskytovat se zatím mají za období od 12. března od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna.

Ministryně práce Jana Maláčová minulý týden uvedla, že program Antivirus na konci dubna neskončí a zřejmě se prodlouží. Na podporu kurzarbeitu by stát mohl v dalších měsících využít také evropské peníze.