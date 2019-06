Úřady v Hongkongu budou do konce týdne kvůli protestům uzavřeny

Hongkong - Vládní úřady v centru Hongkongu zůstanou do konce týdne uzavřené kvůli protestům proti spornému návrhu zákona, jenž by umožnil osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny. U budovy parlamentu dnes podle agentury Reuters opět propukly menší potyčky mezi policisty a demonstranty. Lidí je v ulicích ale podstatně méně než ve středu, kdy bylo při nepokojích zraněno 72 osob a 11 demonstrantů policie zatkla.

Ve středu desítky tisíc demonstrantů zablokovaly vstup do sídla zákonodárného sboru a dosáhly toho, že bylo plánované projednávání návrhu extradičního zákona odloženo. Nový termín stanoven nebyl, závěrečné hlasování o normě je ale plánováno na 20. června. Předpokládá se, že návrh poslanci schválí, protože parlament ovládají přívrženci Pekingu.

Dnes ráno místního času zůstávalo u vládních budov v centru Hongkongu jen pár stovek demonstrantů. Během dne jejich počet narostl až na několik tisíc, později se ale zase dav rozptýlil. Někteří z demonstrantů měli na sobě obličejové roušky a ochranné brýle pro případ, že by policie znovu proti davům zasáhla slzným plynem, jak tomu bylo ve středu.

Vládní komplex střeží množství policistů v helmách a se štíty a v okolí je prováděn rozsáhlý úklid ulic, kde se povalují mimo jiné rozbité deštníky, které demonstranti v Hongkongu používají jako ochranu při policejních zásazích. Kromě slzného plynu policisté použili ve středu také gumové projektily, vodní děla a pepřový sprej.

Podle správy místních nemocnic bylo do středeční noci přijato k ošetření 72 raněných ve věku od 15 do 66 let. Dva lidé jsou podle zpravodajského serveru BBC News ve vážném stavu. Mezi zraněnými je 21 policistů, na něž někteří z protestujících házeli kameny, dopravní kužely, plastové láhve a další předměty. Středeční násilnosti byly jedny z nejhorších v Hongkongu od roku 1997, kdy se někdejší britská kolonie vrátila pod čínskou správu.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová, jejíž rezignaci demonstranti rovněž požadují, odsoudila středeční násilnosti a vyzvala k rychlému obnovení pořádku. Odložit či stáhnout návrh zákona o vydávání podezřelých do Číny odmítla. Šéf hongkongské policie Stephen Lo dnes oznámil, že 11 lidí bylo ve středu při nepokojích zatčeno. Organizátoři protestů podle agentury AFP zdůraznili, že se nenechají zastrašit, a již na neděli svolali další masovou demonstraci. Občanská fronta za lidská práva rovněž vyzvala obyvatele Hongkongu, aby se v pondělí připojili ke generální stávce.

Na hongkongskou vládu sílí tlak také ze zahraničí. Evropská unie k návrhu zákona uvedla, že EU "sdílí některé obavy občanů Hongkongu" a požaduje, aby byla respektována práva protestujících. "Norma by mohla mít značné dopady na Hongkong a jeho obyvatele i na zahraniční občany, stejně tak jako na důvěru podnikatelského sektoru v Hongkong," varovala EU. Čína vyjádření Evropské unie označila za vměšování do vnitřních záležitostí.

Sporný návrh extradičního zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam mohli podle demonstrantů čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům. Správkyně Hongkongu Lamová naproti tomu zdůrazňuje, že zákony o vydávání jsou nezbytné, pokud se Hongkong nemá stát rájem zločinců na útěku.