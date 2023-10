Úřady v ČR vyvěšují vlajky Izraele a rozsvěcují budovy v jeho barvách

Praha - Jako projev podpory Izraeli zavlály na budovách úřadů v Česku izraelské vlajky. Večer na podporu země nasvítí budovu Strakovy akademie na pražském Klárově do barev izraelské vlajky úřad vlády. Podle vedoucí úřadu Jany Kotalíkové jde o vyjádření solidarity s civilním obyvatelstvem po sobotním útoku z Pásma Gazy. Někde se izraelské vlajky objevily už o víkendu, kdy ozbrojenci z palestinského radikálního hnutí Hamás zaútočili na Izraeli, jinde je vyvěsili dnes, případně to plánují do týdne. Útok z Pásma Gazy na Izrael si vyžádal několik stovek obětí. Dnes večer se modře a bíle rozsvítí vedle Strakovy akademie i most Miloše Sýkory a radniční věž v Ostravě nebo historická radnice v Liberci, v sobotu svítila těmito barvami Petřínská rozhledna v Praze.

"Jde o výraz solidarity s civilním obyvatelstvem po sobotním útoku teroristické organizace Hamás. Nasvícení v izraelských barvách je symbolickým odmítnutím teroru a vyjádřením podpory rodinám a blízkým obětí útoku. Česká republika stojí za státem Izrael," uvedla ve sdělení pro ČTK vedoucí úřadu. Dodala, že Strakova akademie se v sounáležitosti s napadenými Izraelci zbarví modro-bíle v den, kdy se měly uskutečnit mezivládní konzultace mezi Českem a Izraelem.

V Praze se začaly objevovat izraelské vlajky na budovách radnic krátce po sobotním útoku Hamásu na Izrael. V sobotu v poledne ji vyvěsila například radnice Prahy 9 a následně přibyly v Praze 3, 6 a 7 nebo v Řeporyjích. Pražský magistrát ji vyvěsil dnes ve 14:00 a od odpoledne vlaje ve čtvrté městské části a v Praze 10. Vlajku vyvěsilo také ministerstvo zahraničí nebo Sněmovna.

"Ukázat naši podporu a solidaritu při boji s teroristy je to nejmenší, co můžeme udělat. Proto jsme dnes ve Sněmovně vyvěsili vlajku," uvedla na sociální síti X předsedkyně dolní parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Na dotaz ČTK dnes řekla, že v úvodu úterní schůze Sněmovny navrhne uctít oběti agrese minutou ticha. O možnosti zařadit situaci v Izraeli jako mimořádný bod na program jednání bude podle ní ještě v úterý dopoledne jednat grémium Sněmovny.

Ministerstvo zahraničí komentovalo vyvěšení vlajky na své budově stručně slovy "Česko stojí za Izraelem".

Pozadu nezůstaly ani úřady v krajích. Jako výraz podpory a solidarity s izraelským národem vyvěsil vlajku Izraele před svoji radnici Liberec. "V barvách izraelské vlajky večer nasvítíme budovu historické radnice," uvedla mluvčí města Jana Kodymová.

V Plzni visí vlajka na úřadu třetího městského obvodu poblíž centra. "Zítra bude nasvícená vlající vlajka Izraele na budově radnice města od 20:00 do 23:00," řekla mluvčí magistrátu Eva Barborková. Plzeňský kraj vyvěsí izraelskou vlajku na hlavní budově poblíž centra Plzně nejpozději do konce týdne. "Rada to dnes schválila," řekl ČTK hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Ušití vlajky kraj okamžitě zadal.

Bílo-modrá vlajka s šesticípou Davidovou hvězdou zavlála rovněž na moravskoslezském hejtmanství a magistrátech v Ostravě a Havířově, před hlavním vchodem do krajského úřadu v Olomouci nebo v Poděbradech na Nymbursku, jejichž jedním partnerským městem je izraelské město Netanya. "Vlajka alespoň jako symbolická podpora vlaje od rána, kolegům už jsme během víkendu vyjádřili neformální podporu a odejde i oficiální dopis od pana starosty," řekla ČTK mluvčí města Klára Zubíková. Radní Brna-Židenic rozhodli o vyvěšení vlajky od úterý.

Sobotní překvapivý a bezprecedentní útok z Pásma Gazy na Izrael si vyžádal nejméně 700 izraelských obětí, počet ale stále roste. Podle zatím nepotvrzených zpráv izraelských médií se blíží k osmi stovkám. Izraelské ministerstvo zdravotnictví odpoledne uvedlo, že do nemocnic bylo převezeno na 2500 zraněných, z toho dvě desítky v kritickém stavu a na 350 těžce zraněných. Nejméně 100 až 150 Izraelců radikálové také unesli, mezi unesenými jsou cizinci.