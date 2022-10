Úřady upraví od 24. října úřední hodiny pro vyřizování příspěvků a přídavků

Praha - Pobočky úřadu práce v celé republice upraví od pondělí 24. října úřední hodiny. Příspěvky na bydlení, přídavky na děti či rodičovské bude možné osobně vyřizovat od pondělí do středy, v Praze pak jen v pondělí a ve středu. Zbývající dny se vyhradí na zpracování žádostí. Změny mají přispět k urychlení výplaty pomoci. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Podle ní se na úpravě dohodlo ministerstvo práce s vedením úřadu. Úřad práce sklízí v poslední době kritiku, že nestíhá podpory od státu vyřizovat a lidé na ně dlouho čekají.

"Čtvrtky a v Praze navíc také úterky budou vyhrazeny pouze pro agendu zaměstnanosti a mimořádnou okamžitou pomoc. Úředníci, kteří vyřizují jiné tak dávky, tak budou mít prostor došlé žádosti zpracovat. Agendy zaměstnanosti se změny nedotknou," uvedla mluvčí.

Lidé, kteří si budou chtít osobně vyřizovat rodičovskou, příspěvky na bydlení či přídavky, by měli na úřad zamířit od pondělí do středy. V Praze by pak měli za úředníky vyrazit v pondělí či ve středu. Zaměstnanost a žádosti o mimořádnou dávku mohou řešit ve čtvrtek, objednaní pak také v pátek. V pondělí a ve středu budou mít úřady otevřeno od 8:00 do 17:00, ve zbývající dny od 8:00 do 11:00.

"Důvodem tohoto dočasného kroku je zajištění co nejrychlejšího zpracování všech přijatých žádostí o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě, o které aktuálně žádá mnohem vyšší počet lidí, než tomu bylo v předchozích měsících. Přijaté opatření urychlí také zpracování žádostí o rodičovský příspěvek," uvedla mluvčí. Dodala, že pražského speciálního pracoviště na Proseku pro uprchlíky z Ukrajiny se změny úředních hodin nedotknou.

Se zpracováním žádostí pomáhají pracovníci z jiných agend. Zjednodušené elektronické formuláře pak vyřizují i kolegové z jiných regionů. On-line je možné žádat o příspěvek na bydlení či o příspěvek 5000 korun na dítě pro rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého. Papírové žádosti o některé dávky pak mohou lidé podávat i do označených schránek, které jsou většinou u vchodu do budovy.

Úřady práce v srpnu podle údajů ministerstva vyplatily 253.700 dětských přídavků, 137.700 příspěvků na bydlení a 286.600 rodičovských. O rok dřív poslaly 175.000 přídavků, 103.000 příspěvků na bydlení a 299.100 rodičovských.