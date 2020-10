Úřady: Tunisan podezíraný z útoku v Nice útočil už v roce 2016

Nice (Francie) - Tunisan postřelený při čtvrtečním útoku v Nice byl v Tunisku kvůli útoku nožem zatčen již v roce 2016. Oznámil to dnes s odvoláním na tuniské úřady francouzský list le Figaro. Tato informace odporuje tvrzení útočníkovy rodiny. Podle ní šlo o tolerantního mladíka, který neměl nic proti nikomu. V bazilice v Nice podle všeho útočil nožem se 17centimetrovou čepelí a zabil dvě ženy a kostelníka. Jeho samotného policisté při střelbě těžce zranili, takže je v kritickém stavu v nemocnici.

Do Francie se dostal z Itálie, na jejíž ostrov Lampedusu připlul na lodi s dalšími uprchlíky 20. září. Podle francouzského prokurátora 9. října dorazil do jihoitalského města Bari. Italské úřady ho zaregistrovaly a rozhodly o vyhoštění. Italské území měl opustit do sedmi dní.

Agentura AFP dnes napsala, že se jednadvacetiletý Tunisan jmenuje Bráhím Ísáví, v některých zprávách z Francie se jeho jméno uvádí jako Bráhím Avísáví. Jako Ísáví jeho jméno potvrdila jeho rodina a tuniský prokurátor, tuniský server Directinfo o něm píše jako o Ibráhímovi Ísávím.

Podle tuniských úřadů se v minulosti dopustil trestné činnosti související s obecným násilím a drogami. V Tunisku byl kvůli násilí a použití nože zadržen v roce 2016.

V Nice na místě činu francouzská policie našla Ísávího dva telefony, výtisk koránu a dva nepoužité nože. S bratrem Jasínem mluvil telefonicky ve středu večer. Jasín Ísáví řekl, že bratr do Francie dorazil ve středu večer, tedy vpředvečer útoku.

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin dnes sdělil, že Ísáví nepožádal ve Francii o povolení k pobytu a podle prokurátora Jeana-Françoise Ricarda nemá ve Francii žádný trestní záznam.

Vyšetřovatelé zatím zjistili, že kamery na nádraží v Nice Ísávího zachytily ve čtvrtek v 06:47. Z nádraží vyšel v 08:13 a předtím si převlékl bundu a přezul boty. Do baziliky, kde podle Ricarda útočil téměř 30 minut, vešel v 08:29. Jednu ženu, která je původem z Brazílie, pobodal; zraněné se podařilo v 08:54 z kostela vyjít, krátce poté ale zraněním nedaleko podlehla. Další žena a muž zemřeli na místě.

Tunisko zahájilo vyšetřování případu v rámci zákona boje proti terorismu a praní špinavých peněz, sdělil zástupce tuniského prokurátora Muhsín Dalí.

Tuniské sdělovací prostředky o Ísávím píší jako o devátém z deseti dětí svých rodičů - rodina má sedm dcer a tři chlapce. Pochází z místa Sídí Umar, které je severně od Tunisu a spadá do governorátu Kajruván. Rodina přesídlila do Tíny v governorátu Sfax, kde otec pracuje jako hlídač a matka je v domácnosti.

Ísáví školní docházku ukončil po absolvování základní devítileté školy. Pracoval pak v autodílně, továrně na oleje a před dvěma lety si otevřel malý obchod.

Celá rodina dosvědčila, že ve Francii byl už ve středu a v osm hodin večer telefonoval domů. Tvrdil, že si bude hledat práci a místo k bydlení. To byl jeho poslední kontakt s příbuznými. Matka říká, že se Ibráhím pravidelně modlil. "Nikam nechodil, s ostatními nebyl v kontaktu. Nosil si z práce kávu a pil ji doma," citovala ji agentura AFP.

Do Sfaxu dnes dorazila jednotka boje proti terorismu a zahájila vyšetřování.

Ve vazbě skončil muž, jenž byl údajně ve styku s útočníkem z Nice

Francouzské úřady zadržely 47letého muže podezřelého z kontaktů s pachatelem čtvrtečního útoku v Nice, při němž přišli o život tři lidé. Nově zadržený je nyní podle agentury Reuters ve vazbě. Ve čtvrtek spáchal teroristický útok v kostele v Nice mladý Tunisan Bráhím Avísáví, ozbrojený nožem a křičící Alláhu akbar (Bůh je veliký). Jedné ženě téměř uřízl hlavu a zabil ještě jednu ženu a jednoho muže. Policie útočníka postřelila a ten je nyní v kritickém stavu v nemocnici.

Podle agentury Reuters, která se odvolává na justiční zdroj, byl útočníkův kontakt zadržen ve čtvrtek večer. Podle agentury AFP je podezřelý, že byl ve spojení s útočníkem den před atentátem.

Jednou z obětí útoku je podle francouzské stanice France-Bleu 55letý kostelník a otec dvou dětí Vincent Loques. Další je podle médií 44letá matka tří dětí z Brazílie Simone Barretová Silvaová, která se v Nice učila vaření a pomáhala chudým. Podle agentury Reuters jde o ženu, která zkrvavená ještě stačila utéct do nedaleké kavárny Unik. Věřící milovnice samby žila ve Francii od mládí.

Útočník z Nice teprve 20. září přijel do Evropy, konkrétně na italský ostrov Lampedusa, který je cílem mnoha migrantů z Afriky. Podle tuniských a francouzských úřadů se podezřelý Bráhím Avísáví narodil v roce 1999. Podle francouzského prokurátora Jeana-Francoise Ricarda přijel do Nice vlakem ve čtvrtek brzy ráno. Ricard ve čtvrtek večer řekl, že vyšetřovatelé chtějí zjistit, zda měl útočník podporu kompliců.

Také tuniské úřady vyšetřují, zda měl útočník komplice. Podle arabské televize Al-Arabíja pocházel z obce nedaleko tuniského pobřežního města Sfax. Podle agentury Reuters se několik hodin před útokem z prostranství před kostelem spojil s rodinou prostřednictvím videohovoru, ale nedal prý najevo, co má v úmyslu.

Jeho sestra Afef řekla, že Bráhím brzy po příjezdu do Nice ve čtvrtek ráno šel ke kostelu a hledal místo na spaní. Okolí jí prý ukázal a řekl, že si chce odpočinout v budově naproti kostelu.

Někteří další Avísávího příbuzní agentuře Reuters řekli, že byli v šoku ze zadržení mladíka v souvislosti s takovým zločinem. "Můj bratr je přátelský člověk a nikdy se neprojevoval extremisticky," řekl starší bratr Jasín. "Už od malička respektoval všechny ostatní lidi a akceptoval jejich rozdíly," prohlásil. Také jeden ze sousedů tvrdil, že Bráhím Avísáví neprojevoval žádné známky radikalizace.

Rovněž matka podezřelého dnes televizi Al-Arabíja řekla, že je šokována. Byla prý překvapena, když syn zavolal z Francie. "Neumíš francouzsky, nikoho tam neznáš, budeš tam žít sám, proč jsi tam jel?" říkala mu.

Rodina, kterou tuniské úřady také vyšetřují, žije na předměstí Sfaxu, odkud mnoho mladých lidí vyráží na člunech do Evropy. Právě Tunisané tvoří největší část migrantů, kteří letos připluli do Itálie.

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin dnes řekl, že Francie je ve válce s islamistickou ideologií a že jsou pravděpodobné další útoky radikálů na francouzské půdě. "Jsme ve válce proti nepříteli, který je uvnitř i vně," řekl Darmanin rozhlasové stanici RTL. "Musíme pochopit, že byly a budou další události jako tyto strašné útoky," dodal.

Útok v Nice se odehrál necelé dva týdny poté, co 18letý mladík čečenského původu uřízl hlavu středoškolskému učiteli na pařížském předměstí. Útočníka patrně rozhořčila skutečnost, že učitel dějepisu a zeměpisu ve vyučování ukázal karikaturu proroka Mohameda.

Na maximum je ve Francii posílena ostraha škol či náboženských objektů, do které se má zapojit na 7000 příslušníků armády. Po dnešním zasedání obranné rady v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem ministr vnitra Darmanin dále řekl, že do Nice bude vysláno jako posila 120 policistů. Ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian zase vyzval francouzské občany v zahraničí k bdělosti a řekl, že bude posílena bezpečnost například kolem francouzských ambasád.