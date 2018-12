Praha - Některé české státní úřady se zbaví přístrojů od čínských firem Huawei a ZTE, před kterými varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Hardware a software od těchto firem je podle úřadu bezpečnostní hrozbou. Huawei, který má podobné problémy i v jiných zemích, veškerá podezření popírá. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes zkritizoval NÚKIB, že varování vydal, aniž zároveň předložil analýzu dopadů varování na státní tendry. Ředitel NÚKIB Dušan Navrátil ČTK řekl, že musel jednat bezodkladně. Za úřad se postavil senátní bezpečnostní výbor.

NÚKIB vydal varování před používáním produktů Huawei a ZTE v pondělí a na první polovinu ledna chystá metodický pokyn pro úřady, jak postupovat. Premiér v pondělí uvedl, že vláda věc projednávala v utajeném režimu a zveřejnění varování kabinet překvapilo. "Já si myslím, že NÚKIB tuhle záležitost vůbec nezvládl," uvedl Babiš dnes.

Premiér kritizoval to, že NÚKIB nepředložil hned i analýzu dopadů varování na tendry kvůli zákonu o veřejných zakázkách. "Protože když něco navrhuji, tak tam mohou být nějaké důsledky, i ekonomického charakteru. A v tomto směru jsme nedostali nic. Teď je to venku, a jednotlivá ministerstva, která teď mají před sebou nějaké soutěže, tak na to musí reagovat," dodal Babiš. Lidovci kvůli varování NÚKIB vyzvali vládu, aby přepracovala zákon o veřejných zakázkách. Norma by podle KDU-ČSL měla při vyhodnocování zakázek zohledňovat právě i bezpečnostní rizika.

Ředitel NÚKIB kritiku premiéra do značné míry chápe. "Jde o novou situaci, s níž v Česku dosud nemáme zkušenosti," řekl ČTK. Úřad ale podle něj musí chránit kritickou informační infrastrukturu, bez níž by stát nemohl fungovat. "Pokud zjistíme, že tyto systémy jsou jakýmkoli způsobem ohroženy, musíme bezodkladně jednat," uvedl. Pro běžného uživatele představuje používání telefonů Huawei jen minimální riziko, řekl Navrátil České televizi. Přístroje Huawei nedoporučuje ředitel NÚKIB používat hlavně tam, kde mohou být zpravodajsky citlivé údaje.

Babiš dnes řekl novinářům, že již nařídil Úřadu vlády ČR, aby se zbavil mobilů od Huawei. I ministerstvo průmyslu a obchodu vymění podle mluvčího Milana Řepky všechna zařízení od Huawei za jiné značky. Přístroje Huawei vymění i ministerstvo zdravotnictví, které podle mluvčí úřadu Gabriely Štěpanyové používalo několik mobilů této značky.

Informace NÚKIB nejsou pro vrcholné politiky novinkou, uvedla na twitteru bývalá ministryně obrany a pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Dodala, že používání přístrojů Huawei a ZTE jako ministryně ve svých resortech zakázala. ČTK na doplňující dotaz odpověděla, že konkrétní firmu nelze kvůli zákonu o zadávání veřejných zakázek výslovně zakázat. Situaci proto řešila "v rámci možností". Současný ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) uvedl, že nechal používání zařízení zmíněných firem prověřit.

Další úřady, včetně kanceláře prezidenta, ČTK oznámily, že zatím upozornění vyhodnocují a budou se řídit pokyny NÚKIB. Třeba ministerstvo spravedlnosti využívá od Huawei servery, síťové prvky i dvacítku telefonů, sdělil mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Úřad vyčká na metodiku NÚKIB, ale případná výměna zařízení by podle Řepky neznamenala problém. Ministerstvo pro místní rozvoj má nyní 120 telefonů a 184 modemů Huawei. "V tuto chvíli stále platí podmínky soutěže veřejných zakázek, kdy se soutěží dle parametrů," uvedla mluvčí úřadu Veronika Vároši. Podle ní je potřeba, aby NÚKIB vydal právně závazný dokument, kterým se pak budou úřady řídit.

Státní podniky Správa železniční dopravní cesty a České dráhy (ČD), které patří pod ministerstvo dopravy, budou postupovat v budoucnu podle pokynů ministerstva a vlády. "Společnost České dráhy ovšem neprovozuje na zařízeních Huawei žádné systémy a informace, které by souvisely s bezpečností státu," uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Část ministerstev a podniků přístroje Huawei a ZTE vůbec nepoužívá a u některých tvoří výrobky těchto firem jen malou část používaného zařízení.

Již dříve oznámilo Japonsko, že se chystá vyloučit z vládních nákupů výrobky Huawei a ZTE, a Velká Británie či představitelé EU vyjádřili obavy z průmyslové špionáže ze strany čínských firem. Média informovala, že Huawei čelí překážkám i ve Francii. Představitelé USA své spojence informovali, že Huawei slouží čínskému státu a vybavení Huawei může obsahovat "zadní dveře", které zpřístupní sítě pro špionáž.

Společnost Huawei dnes vyzvala USA, Austrálii a další země, aby poskytly důkazy na podporu tvrzení, že firma představuje bezpečnostní riziko. Zároveň popřela, že by byla jakýmkoliv způsobem spojena s čínskou zpravodajskou službou.

Čínský výrobce komunikační techniky Huawei Technologies je největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory. Firma je zároveň druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě za korejským Samsungem. Produkty a služby Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích. V Česku zvýšila loni firma zisk o 6,5 procenta na 97 milionů korun. Čistý obrat stoupl o 16 procent na 6,55 miliardy korun. Huawei má v ČR velké plány. Do roku 2022 tu hodlá investovat 360 milionů dolarů (8,64 miliardy Kč) a vytvořit nepřímo více než 4000 nových pracovních míst.