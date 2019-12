Úřady práce ruší na 300 míst, někde malá pracoviště omezí provoz

Praha - V úřadech práce po republice se od ledna zruší ve srovnání se začátkem letošního roku zhruba 330 míst. Některá malá pracoviště v krajích omezí svůj provoz, nebo se zavřou. K dispozici v místě budou schránky na žádosti a formuláře. Důvodem jsou úspory a méně peněz v rozpočtu na výdaje. Vyplývá to ze schválené systemizace služebních a pracovních míst, z vyjádření mluvčích úřadu práce Kateřiny Beránkové a ministerstva práce Barbary Hanousek Eckhardové a z informací z regionů.

"Úřad práce v žádném případě neruší hromadně svá kontaktní pracoviště. V návaznosti na rozpočet na příští rok, kdy v resortu práce bude méně prostředků na věcné výdaje, ale musí přijmout určitá opatření," sdělila ČTK mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Úřady práce mají na starosti agendu zaměstnanosti a vyřizují také sociální dávky. Podle Beránkové úřad pečlivě posuzuje, jestli by případné omezení provozu či sloučení pracovišť neztížilo dostupnost služeb pro klienty. "V současné době proto stále probíhají jednání se starosty o dalších krocích, například o možnosti vyčlenění prostor, kde by úřad práce mohl v omezeném režimu obsloužit klienty z daných měst a obcí. Případná omezení provozu či výjimečné zrušení se budou týkat malých pracovišť, kde působí maximálně tři zaměstnanci," upřesnila mluvčí. Jako další možnost zmínila schránky, kam by lidé vhazovali své žádosti a formuláře. Zpracovávali by je pak úředníci z nejbližšího pracoviště.

Vláda o systemizaci rozhodla v polovině listopadu. Podle materiálu má zůstat od ledna 11.834 míst. Meziročně se má zrušit 317 služebních postů, z nich 103 je pro představené. Pracovních míst se má škrtnout 14, jedno z nich je vedoucí. Celkem tak proti letošnímu lednu má ubýt 104 pozic nadřízených a 227 postů řadových úředníků, tedy asi tři procenta.

Podle mluvčí ministerstva práce Hanousek Eckhardové změny navazují na rozpočet na příští rok a výsledkem systemizace má být úspora. Ministerstvo uvedlo, že se rušení týká 270 kmenových míst, z toho 175 neobsazených. "Vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky ze státního rozpočtu, je úřad povinen chovat se jako řádný hospodář. Zároveň se snaží učinit potřebné kroky tak, aby měly minimální dopad na klienty a poskytovaný komfort," sdělila Hanousek Eckhardová. Neupřesnila, o kolik se rozpočet snížil a kolik se má ušetřit.

Zástupci krajských poboček se většinou nechtěli k situaci vyjadřovat a komentovat ji. Odkazovali pouze na mluvčí úřadu práce. Podle podkladů pro vládu se v krajských pobočkách v Praze a Brně ruší dva odbory dávek a místo nich se zřizují oddělení. Po republice se pak ruší 29 odborů. Nahrazují je oddělení, kde se sloučí agenda dávek a zaměstnanosti. Autoři materiálu proces označují za optimalizaci, při níž se ušetří peníze na platy, zlepší organizace práce a nastaví efektivní vytížení lidí.

Například v Plzeňském kraji se neruší žádné z víc než 20 pracovišť. Úřední hodiny se omezí v Boru u Tachova a v Manětíně na severu Plzeňska. Místo celého týdne bude prodloužená úřední doba v pondělí a ve středu. Posty ubudou ve všech větších pracovištích. Celkem se v kraji ruší 13 míst z asi 520. V Libereckém kraji přejdou z celotýdenního na dvoudenní provoz dvě pobočky z 18, a to ve Cvikově a Lomnici nad Popelkou.

V Ústeckém kraji v Benešově nad Ploučnicí budou lidé mít k dispozici schránku na žádosti a formuláře, agendu bude nově vyřizovat úřad v Děčíně. V Královéhradeckém kraji se podle zjištění ČTK po dohodě se samosprávou omezí provoz některých menších pracovišť. V Pardubickém kraji skončí 12 zaměstnanců z celkem 500. Jejich odchod se provozu nedotkne a nemusí se rušit žádné pracoviště, řekl ČTK ředitel Úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl. "Nás se to nedotklo. U nás se žádné pracoviště neruší," řekl také ředitel krajské pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.