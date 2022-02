Úřady práce osloví lidi, kteří zůstávají u dodavatelů poslední instance

Praha - Úřady práce začnou příští týden cíleně oslovovat lidi, kteří zatím zůstávají u takzvaných dodavatelů poslední instance (DPI). Vyzvou je, aby přešli k běžnému dodavateli energií. Na tiskové konferenci to dnes řekl miniastr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Smlouvy u DPI vyprší po půl roce, u většiny zákazníků by to mělo být v polovině dubna. Ministerstvo průmyslu podle svého šéfa Jozefa Síkely (za STAN) zvažuje jako jedno z budoucích řešení problému s drahými energiemi vytvoření zvláštního obchodníka, který by případně nabízel sociální tarify chudším rodinám či malým firmám.

Loni na podzim skončilo několik obchodníků s energiemi. K dodavatelům poslední instance tak přešlo třeba 900.000 klientů společnosti Bohemia Energy. Zálohy se jim násobně zvedly. Stejně jsou na tom i klienti dalších firem, které skončily. DPI zajišťuje dodávku půl roku.

Podle Jurečky 96 procent z 900.000 klientů má už nového dodavatele a standardní smlouvu. Zbývá tedy kolem 36.000 lidí. "Tento týden jsme se dohodli s dodavateli poslední instance, že úřady práce budou příští týden cíleně oslovovat domácnosti, kde by mohlo hrozit odpojení. Půjdeme cestou konkrétního oslovování," řekl Jurečka. Podle něj úřady získají potřebné údaje od DPI.

Ministerstvo průmyslu jako jednu z variant řešení problému s drahými energiemi do budoucna zvažuje zřízení zvláštního obchodníka, který by případně nabízel sociální tarif chudším domácnostem či menším firmám. Podle Síkely k tomu stát může "vytvořit separátní entitu", vyčlenit část státní či polostátní firmy nebo vypsat výběrové řízení na dodavatele. "Jsme v úrovni tezí," řekl ministr průmyslu.

Lidé, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent, mohou získat od státu příspěvek na bydlení. Nárok na něj mají vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci, podnájemníci i lidé ve zkolaudovaných objektech k rekreaci. Dávka odpovídá pak rozdílu mezi výdaji nejvýš do státem stanovených normativních nákladů a 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu. Pro letošek se tyto normativy kvůli zdražování energií výrazněji navýšily. Podle Jurečky od začátku ledna o tuto podporu požádalo 21.000 domácností. Informace o využití příspěvku mohou lidé získat na webu www.energetickyprispevek.cz. Dostali ji také příjemci přes SIPO. Rozešle ji i sociální správa v dopise s oznámením o zvýšení důchodů.

Podle údajů ministerstva úřady práce vyplatily loni v prosinci 153.700 příspěvků na bydlení. O rok dřív jich poskytly 160.400. Celkem se minulý rok na tuto dávku vydalo 6,6 miliardy korun. Bylo to o 335 milionů korun méně než v prvním covidovém roce 2020.