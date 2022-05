Praha - Úřady práce evidovaly ke konci dubna 35.943 zaměstnaných uprchlíků z Ukrajiny s vízem k ochraně. Jejich přijetí ohlásili zaměstnavatelé. ČTK o tom dnes informovali mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková a mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač. Z údajů ministerstva vnitra vyplývá, že vízum k ochraně má asi 198.000 dospělých od 18 do 65 let, práci tak našlo 18 procent z nich. Na Slovensku činí tento podíl kolem 14 procent.

Ukrajinky a Ukrajinci se speciálním vízem ke strpění a k dočasné ochraně mohou od 21. března v ČR pracovat bez povolení, práci mohou získat volně bez překážek. Zaměstnavatel však musí přijetí cizince úřadu ohlásit, má na to 30 dnů.

"Přestože úřad práce zaměstnavatele opakovaně informuje o tom, že pokud zaměstnají občana Ukrajiny se speciálním pobytovým vízem, musí tento fakt ohlásit, dochází v některých případech k tomu, že se tak nestane. Zaměstnavatelé tak porušují platnou legislativu," upozornili oba mluvčí. Zaměstnavatel musí úřad informovat i tehdy, pokud cizince přijme nejen jako zaměstnance, ale i na dohodu. Týká se to všech pracovníků ze zahraničí, tedy lidí z EU i ze třetích zemí. Roli nehraje ani druh víza a pracovního povolení, podotkli mluvčí.

Nejvíce zaměstnaných uprchlíků s vízem k dočasné ochraně eviduje úřad práce ke konci dubna v Plzeňském kraji. Firmy a instituce jich tam nahlásily 5885. Ve Středočeském kraji mělo zaměstnání 5278 uprchlíků a v Jihomoravském kraji 3875.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Česko od té doby vydalo uprchlíkům téměř 335.200 víz k ochraně, uvedlo dnes ministerstvo vnitra. Podle něj téměř 38 procent víz dostaly děti. Zhruba 73 procent dospělých tvoří ženy. Vízum k ochraně má asi 198.000 dospělých od 18 do 65 let.

Podle generálního ředitele Úřadu práce ČR Viktora Najmona se objevují případy, kdy firmy ukrajinské i jiné pracovníky z ciziny nehlásí. Na dodržování pravidel a pracovních podmínek u sil z Ukrajiny se nyní zaměřuje inspekce práce. Při porušování hrozí zaměstnavateli pokuta až 100.000 korun, podotkl generální inspektor Rudolf Hahn.

Na Slovensku našlo k 23. dubnu práci 5254 uprchlíků z Ukrajiny. Z celkového počtu 37.190 osob ve věku 18 až 64 let to představuje 14 procent. Z Ukrajiny od začátku ruské invaze vstoupilo na Slovensko kolem 385.000 uprchlíků, hlavně žen a dětí. Řada z nich pokračovala přes Slovensko dál do Evropy.

Do Polska od 24. února podle údajů polské hraniční stráže přijelo 3,26 milionu lidí, na Ukrajinu se vrátilo 1,123 milionu lidí. Práci našlo asi 102.000 Ukrajinců, uvádí ministerstvo rodiny a sociální politiky.