Úřady mají vyzvat předkladatele k opravám případných chyb na kandidátkách

Praha - Registrační úřady mají dnes vyzvat předkladatele kandidátních listin do letošních obecních voleb k tomu, aby z listin odstranili případné závady. Předkladatelé budou mít čas na nápravu do pondělí 1. srpna. K nejčastějším prohřeškům standardně patří neúplné či nesprávně uvedené osobní údaje kandidátů, od jména přes věk až po adresu bydliště. Cílem kontroly je také odhalit, zda některý z adeptů na místo v zastupitelstvu není na více kandidátních listinách.

Dnešek je také termínem pro výzvu k odstranění možných závad na přihláškách k registraci do senátních voleb. Lhůta pro jejich opravu skončí ve čtvrtek 4. srpna.

Kandidátky do obecních voleb a přihlášky k registraci do voleb senátních mohli předkladatelé podávat do úterý 19. července. Úřady měly od té doby lhůtu k jejich přezkoumání, a pokud na kandidátkách či přihláškách odhalily závady, mají nyní vyzvat k jejich odstranění. Do pondělí mohly volební strany doplňovat na komunální listiny další kandidáty nebo měnit jejich pořadí.

Komunální volby a první kolo voleb 27 senátorů se letos uskuteční v pátek 23. září a sobotu 24. září. O týden později se bude konat druhé kolo voleb do třetiny horní parlamentní komory s výjimkou obvodů, kde voliči vyberou senátora nadpoloviční většinou hlasů už v kole prvním, což se ale stává jen výjimečně.